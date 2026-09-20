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Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий

13:53 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствий Фото: российские пожарные во время ликвидации пожара (скрин видео)
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В Москве после рекордной атаки дронов вспыхнули пожары на нескольких объектах. Сетью распространяются кадры последствий ночного удара.

РБК-Украина собрала фото и видео последствий атаки дронов по российской столице в ночь на 20 сентября.

Российские власти назвали эту атаку одной из самых масштабных. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столицу направлялись 450 беспилотников.

После атаки в разных районах Москвы и Московской области сообщали о пожарах. Кадры с места событий стали массово появляться в сети.

Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствийФото: последствия атаки дронов на Москву в ночь на 20 сентября (t.me/meduzalive)

Под ударом оказался Московский НПЗ

Главным подтвержденным объектом поражения стал "Газпромнефть-Московский НПЗ" в районе Капотни.

Москва в огне после рекордной атаки дронов: сетью разлетелись кадры последствийФото: пожар на Московском НПЗ после атаки дронов (t.me/astrapress)

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на территории предприятия после удара возник масштабный пожар.

По данным Генштаба, были поражены сразу три производственных объекта: установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки нефти и установка изомеризации.

Пожар на рынке "Садовод"

Одним из оказавшихся под ударом объектов стал московский рынок "Садовод". Российский Telegram-канал ЧТД опубликовал кадры, на которых виден дым в районе первого корпуса. По сообщению канала, часть магазинов не работала.

Видео удара по территории рынка также обнародовал Telegram-канал ASTRA.

Рынок "Садовода" уже попадал в зону атаки в июне. Тогда сообщалось о пожаре на территории торгового комплекса.

Загорелись склады в Софьино

В ходе массированной атаки беспилотников большой пожар охватил часть складского комплекса в Подмосковье. Речь идет о технопарке "Софьино", площадь которого оценивается примерно в 826-850 тысяч квадратных метров.

На территории "Софьино" расположены распределительные и складские объекты крупных компаний. Среди них называют Lamoda, Яндекс, Wildberries и Bosch/Siemens.

Украинская сторона подтвердила поражение Московского НПЗ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время операции применялись, в частности, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляница", Vendetta, "Февраль", "Барс", "Фламинго", "Январь" и Pelican.

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