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Ні поступкам. Польща намагається переконати НАТО послабити Росію у довгостроковій перспективі, - ЗМІ

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Варшава, Неділя 08 січня 2023 18:18
Ні поступкам. Польща намагається переконати НАТО послабити Росію у довгостроковій перспективі, - ЗМІ Фото: Польща намагається переконати НАТО послабити Росію у довгостроковій перспективі (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Деякі члени НАТО, зокрема Німеччина, хочуть якнайшвидше припинити війну Росії в Україні, навіть якщо Києву доведеться піти на територіальні поступки. Однак Польща наполягає на ослабленні Москви у довгостроковій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Видання зазначає, що для провідних польських політиків характерні заяви про те, що Росія має "сильно програти" у війні проти України.

"У цій війні, спровокованій Росією, результат може бути лише один: або Україна виграє, або програє вся Європа", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі "Люблінського трикутника" у Києві.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.

Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, представлений на саміті в ООН.

Крім того, посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна не бажає обговорювати поступки у війні, розпочатій Росією, а будь-які пропозиції про протилежне зустрінуться негайною негативною реакцією.

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