Ні поступкам. Польща намагається переконати НАТО послабити Росію у довгостроковій перспективі, - ЗМІ
Деякі члени НАТО, зокрема Німеччина, хочуть якнайшвидше припинити війну Росії в Україні, навіть якщо Києву доведеться піти на територіальні поступки. Однак Польща наполягає на ослабленні Москви у довгостроковій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Видання зазначає, що для провідних польських політиків характерні заяви про те, що Росія має "сильно програти" у війні проти України.
"У цій війні, спровокованій Росією, результат може бути лише один: або Україна виграє, або програє вся Європа", - заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі "Люблінського трикутника" у Києві.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну в небажанні мирних переговорів щодо припинення війни.
Після чого у Кремлі висловилися про мирний план України, представлений на саміті в ООН.
Крім того, посол України в Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна не бажає обговорювати поступки у війні, розпочатій Росією, а будь-які пропозиції про протилежне зустрінуться негайною негативною реакцією.
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