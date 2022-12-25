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Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной

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Россия, Воскресенье 25 декабря 2022 12:32
Путин сделал новое заявление о переговорах с Украиной Фото: президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в нежелании мирных переговоров для прекращения войны. Якобы Кремль готов остановиться на "приемлемых развязках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1".

"Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса (войны в Украине, - ред.) о приемлемых каких-то развязках, но это их дело - не мы же отказываемся от переговоров, а они ", - сказал он.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин постоянно использует призывы к переговорному процессу, чтобы изолировать Украину от поддержки западных партнеров.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Россия может пойти на фальшивый мир с Украиной для того, чтобы подготовить новое нападение.

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