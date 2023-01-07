Посол объяснил, почему Украина отвергает уступки и мирные переговоры с РФ

Украина не желает обсуждать уступки в войне, начатой Россией, а любые предложения о противоположном будут встречены немедленной негативной реакцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Британии Вадима Пристайко во время интервью для Newsweek .

"Если мы сейчас остановимся на любых мирных переговорах, россияне будут пытаться сохранить захваченные земли, независимо от того, чего им удалось достичь до сих пор. И большинство из этих сфер достаточно важны. Например, это сухопутный мост в Крым", - сказал Пристайко.

Он объяснил, что сразу после начала переговоров россияне начнут по своей стране провозглашать победу, ведь, по словам посла, оккупанты не собираются обсуждать мирные планы.

"Они скажут своему народу: "Мы закончили. Мы уменьшили военный потенциал Украины из-за демилитаризации, мы стали сильнее, потому что у нас больше людей, больше регионов, больше всего. И мы показали этим "капиталистическим свиньям", что многополярный мир восстанавливается. Да, мы потеряли некоторых солдат, но это было ради величия матушки России", - объяснил посол.

По словам Пристайко, главная задача Украины сейчас донести иностранным партнерам свою преданность освобождению всей территории Украины, включая Крым.