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Нет формы и взятки за уклонение: Генштаб узнал новые провалы мобилизации в РФ

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 18:52
Нет формы и взятки за уклонение: Генштаб узнал новые провалы мобилизации в РФ Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает меры по "частичной" мобилизации. Известны случаи призыва людей с инвалидностью, онкобольных или многодетных родителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Мобилизации в России подлежат все мужчины определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы в прошлом и боевого опыта.

"Нередки случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации", - пишет Генштаб.

Из-за неготовности реализации мер мобилизации в Белгородской и Ростовской областях, новоприбывшие вынуждены за свой счет покупать зимнюю форму одежды и средства защиты.

Также сохраняется тенденция уклонения от мобилизации.

"Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, мужчины, во избежание мобилизации, пытаются откупиться взяткой, выехать за границу Российской Федерации, трудоустроиться на предприятие критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление", - добавляет Генштаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

В Совете при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет. Между тем есть информация, что в целом Россия планирует мобилизовать 1,2 млн россиян.

Генштаб уже отмечал, что Россия начала отправлять на войну против Украины мобилизованных граждан без подготовки.

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