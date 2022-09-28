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Нема форми та хабарі за ухилення: Генштаб дізнався про нові провали мобілізації в РФ

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Середа 28 вересня 2022 18:52
Нема форми та хабарі за ухилення: Генштаб дізнався про нові провали мобілізації в РФ Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Російській Федерації й на тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує заходи з "часткової" мобілізації. Відомі випадки призову людей з інвалідністю, онкохворих або ж багатодітних батьків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Мобілізації в Росії підлягають усі чоловіки визначеної вікової категорії попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

"Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації", - пише Генштаб.

Через неготовність реалізації заходів мобілізації в Бєлгородській та Ростовській областях, новоприбулі змушені за власний кошт купляти зимову форму одягу та засоби захисту.

Також зберігається тенденція ухилення від мобілізації.

"Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин", - додає Генштаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

Тим часом Генштаб вже відзначав, що Росія почала відправляти на війну проти України мобілізованих громадян без підготовки.

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Генштаб ВСУ Російська Федерація
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