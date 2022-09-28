Нема форми та хабарі за ухилення: Генштаб дізнався про нові провали мобілізації в РФ

У Російській Федерації й на тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує заходи з "часткової" мобілізації. Відомі випадки призову людей з інвалідністю, онкохворих або ж багатодітних батьків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, чоловіки, з метою уникнення мобілізації, намагаються відкупитися хабарем, виїхати за кордон Російської Федерації, працевлаштуватись на підприємство критичної інфраструктури або здійснити дрібний злочин", - додає Генштаб.

Також зберігається тенденція ухилення від мобілізації.

Через неготовність реалізації заходів мобілізації в Бєлгородській та Ростовській областях, новоприбулі змушені за власний кошт купляти зимову форму одягу та засоби захисту.

"Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб старших за шістдесят років. В окремих регіонах населення намагається чинити спротив такій примусовій мобілізації", - пише Генштаб.

Мобілізації в Росії підлягають усі чоловіки визначеної вікової категорії попри відсутність досвіду проходження військової служби в минулому та бойового досвіду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Кремля Володимир Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується призвати до 300 тисяч резервістів.

У Раді за президента Росії також запропонували розширити список військовозобов'язаних мігрантами, які мають російське громадянство менше 10 років. Тим часом є інформація, що загалом Росія планує мобілізувати 1,2 млн росіян.

Тим часом Генштаб вже відзначав, що Росія почала відправляти на війну проти України мобілізованих громадян без підготовки.

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