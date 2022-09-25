Мобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки, - Генштаб

Иллюстративное фото: мобилизованных россиян уже начали отправлять на фронт без подготовки (Getty Images)

Военное командование РФ начало перебрасывать на войну против Украины мобилизованных россиян без подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба, необученных россиян направляют на доукомплектование подразделений, которые понесли потери. "Это оказывает значительное влияние на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей", - подчеркивают в Генштабе.