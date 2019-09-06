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Країни ЄС в майбутньому оскаржуватимуть санкції проти РФ, - Науседа

Новини » Політика    06.09.2019 - 15:59
Країни ЄС в майбутньому оскаржуватимуть санкції проти РФ, - Науседа
Фото: Гітанас Науседа (twitter.com/CiaRimtai)

Президент Литви заявив, що в ЄС немає єдиної позиції щодо Росії

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни-члени Європейського союзу не мають єдиної позиції стосовно Росії, і що в майбутньому деякі з них будуть оскаржувати санкції проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Науседи виданню Politico.

Зазначається, що президент Литви закликав своїх колег-лідерів ЄС "знайти спільний знаменник стосовно Росії", щоб вирішити питання продовження санкцій.

"У нас немає єдиної позиції щодо Росії в Європейському союзі", - заявив він попередивши, що це може в якийсь момент поставити під загрозу санкції.

Водночас Науседа зазначив, що не може робити "яких-небудь остаточних висновків", але скасування санкцій ЄС відносно Росії, на його думку, в майбутньому буде оскаржена багатьма країнами.

Також він розповів про позиції Литви щодо РФ.

"Позиція Литви дуже ясна. Ми дуже близько до кордону, ми дуже добре знаємо Росію. Для нас поведінка Росії дійсно являє загрозу, і я думаю, що Польща і країни Балтії розділять нашу думку", - заявив він.

Нагадаємо, 4 вересня комітет постійних представників Європейського союзу ухвалив рішення про продовження індивідуальних санкцій стосовно Росії. Вони повинні тривати до березня 2020 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Литва може приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу. Лідера Литви запросили на інвестиційний форум в Маріуполь.

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