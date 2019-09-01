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Литва може долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу

Новини » Політика    01.09.2019 - 14:58
Литва може долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу
Фото: зустріч Володимира Зеленського та Гітанаса Науседи

Зеленський запропонував Науседі відвідати інвестиційний форум в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 1 вересня, зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою та запропонував йому взяти участь у процесі відновлення Донбасу. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляється, під час зустрічі у Польщі президенти обговорили економічну та інвестиційну співпрацю, а також наголосили на важливості поглиблення даного співробітництва.

Зазначається, що Зеленський та Науседа обговорили питання мирного врегулювання ситуації на сході України в рамках нормандського формату. Зі свого боку український президент запропонував Литві приєднатися до відновлення інфраструктури Донбасу та запросив Науседу на інвестиційний форум в Маріуполь.

Нагадаємо, у суботу, 31 серпня, під час зустрічі з головою Ради міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецким український президент Володимир Зеленський запропонував Варшаві взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу.

Також РБК-Україна писало, що у травні Зеленський під час робочого візиту в Маріуполь наголосив на важливості пошуку іноземних інвесторів, які б могли долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу. Тоді ж він зазначив, що перші іноземні інвестиції очікуються найближчим часом.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасЛитваинфраструктура
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