Посли ЄС схвалили продовження санкцій проти Росії

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Санкції продовжили до березня 2020 року

Комітет постійних представників Європейського союзу (Coreper) прийняв рішення про продовження індивідуальних санкцій у відношенні Російської Федерації. Про це повідомив посол України в ЄС Микола Точицький у своєму Twitter.

За повідомленням Точицького, санкції проти Росії продовжили на півроку і триватимуть до березня 2020 року.

"На 1-му засіданні після річної перерви Coreper погодив продовження антиросійських санкцій до березня 2020 р. Підтримка суверенітету і територіальної цілісності залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інститутів ЄС", - повідомив посол України в ЄС.

У той же час, за даними журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, мова йде про продовження санкцій відносно 170 росіян і сепаратистів. Крім того, санкції продовжуються відносно 44 організацій. Остаточне рішення оформлять наступного тижня.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда виступив за продовження санкцій проти Росії. За словами Дуди, санкції повинні тривати доки Україна не поверне окуповані Росією території.

Також РБК-Україна повідомляла, що президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти РФ можуть бути переглянуті тільки у бік посилення.

За посилення санкцій проти Росії також виступали в США.