"Пусть приезжает": Путин назвал условие встречи с Зеленским

В частности он заявил, что не исключает варианта встречи с Зеленским, но не знает, "есть ли смысл" в этом.

Путин также добавил, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.

