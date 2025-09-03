"Пусть приезжает": Путин назвал условие встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что он "не исключает" встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Но для этого Зеленский, мол, должен приехать в Москву.
Как передает РБК-Украина, об этом российский диктатор заявил во время пресс-конференции 3 сентября.
В частности он заявил, что не исключает варианта встречи с Зеленским, но не знает, "есть ли смысл" в этом.
"Относительно встреч с Зеленским, я не исключал таких встреч, есть ли какой-то смысл в этих встречах?", - сказал он.
Путин также добавил, что Зеленский якобы должен приехать в Москву, если он "готов" к проведению встречи.
"Если Зеленский хочет, если он готов, пусть приезжает в Москву, мы встретимся", - заявил российский диктатор.
Напомним, что еще 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным начал подготовку к встрече лидеров Украины и России.
Однако Россия до сих пор продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия. Так, глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.
На днях уже и Трамп усомнился во встрече Зеленского и Путина, но трехсторонние переговоры, по его мнению, все же будут. А в Кремле тем временем снова попытались переложить ответственность за войну на Европу и Украину.