"Пускай ноготь оторвут". Оккупанты приказывают жестоко пытать украинских пленных

В перехвате командир одного из подразделений армии РФ отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.



"Давай, самому кто им больше всего не нравится - пускай ноготь оторвут", - приказывает оккупант.

Как отметили в ГУР, это очередные доказательства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.