Более 90% украинских пленных подвергаются пыткам в РФ, - Сибига

Вторник 12 августа 2025 11:34
Более 90% украинских пленных подвергаются пыткам в РФ, - Сибига Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Более 90% украинских военнопленных в России подвергались пыткам и издевательствам.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Наши военнопленные находятся там (в плену РФ - ред.) в абсолютно нечеловеческих условиях при отсутствии надлежащей медицинской помощи и возможности общаться с родными. Все они возвращаются в состоянии критического физического и психологического истощения", - отметил Сибига.

По его словам, 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам со стороны России. По словам министра, Офис Генерального прокурора Украины зафиксировал более 175 тысяч военных преступлений.

Сибига подчеркнул, что для РФ военные преступления являются инструментом ведения войны и отметил, что право перестает действовать там, куда ступает нога российского оккупанта.

"Россия незаконно удерживает и принудительно перемещает гражданских лиц, в том числе преподает детей. И Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру. Человеческая жизнь не является ценностью для агрессора", - добавил министр.

Обмены пленными

Напомним, во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Украинская сторона заявила, что не будет разглашать количество возвращенных пленных до завершения всех обменов в рамках договоренности.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.

