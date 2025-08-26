"Нехай ніготь відірвуть". Окупанти наказують жорстоко катувати українських полонених

Російські окупанти систематично вчиняють воєнні злочини. Зокрема, ворожі командири наказують катувати українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
У перехопленні командир одного з підрозділів армії РФ віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.
Як зазначили в ГУР, це чергові докази системних військових злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.
Нагадаємо, тільки вчора, 25 серпня, Росія розпочала процедуру виходу з європейської конвенції про запобігання тортурам або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.
Відповідну ініціативу російський уряд запропонував реалізувати диктатору Володимиру Путіну.
Конвенція забороняє тортури і зобов'язує запобігати їм.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що близько 90% українських військовополонених зазнають катувань у Росії.