"Нехай ніготь відірвуть". Окупанти наказують жорстоко катувати українських полонених

У перехопленні командир одного з підрозділів армії РФ віддає своїм підлеглим наказ катувати українських військовополонених.



"Давай, самому хто їм найбільше не подобається - нехай ніготь відірвуть", - наказує окупант.

Як зазначили в ГУР, це чергові докази системних військових злочинів, до яких вдаються російські військовослужбовці.