ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения

Вторник 26 августа 2025 03:21
UA EN RU
Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного обращения Иллюстративное фото: Кремль решил окончательно выйти еще из одной ковенации Совета Европы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия начала процедуру выхода из европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Об этом говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства и издание The Moscow Times.

В документе правительство предложило российскому диктатору Владимиру Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Россия присоединилась в статусе члена Совета Европы.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции о предупреждении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страстбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в постановлении.

Что предусматривает документ

Упомянутая конвенция была принята 26 ноября 1987 года. Россия подписала ее 28 февраля 1996 года и ратифицировала 28 марта 1998 года.

Документ запрещает пытки и обязывает предотвращать их. Для этого был создан Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП) - независимый международный орган, получивший право проводить инспекции в тюрьмах, колониях, СИЗО, психиатрических учреждениях и других местах лишения свободы.

Цель этих визитов - выявить нарушения и дать рекомендации по улучшению условий содержания.

Страны-участницы Конвенции обязаны сотрудничать с комитетом и предоставлять ему доступ к любым местам лишения свободы без ограничений. После каждого визита ЕКПП готовит доклад, который направляется соответствующей стране вместе с просьбой ответить на затронутые в нем вопросы.

16 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, Россию исключили из Совета Европы, членом которого она была 26 лет. С тех пор страна оставалась участницей Конвенции против пыток лишь формально.

ЕКПП сообщал, что власти России не отвечали на запросы о сотрудничестве. Это касалось не только мониторинговых визитов в места лишения свободы, но и предоставления информации о тревожных случаях, таких как гибель оппозиционного политика Алексея Навального в колонии особого режима "Полярный волк" в феврале 2024 года.

Напомним, в феврале 2023 года Россия вышла из ряда конвенций, являющихся базовыми в сфере прав человека.

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос заявил, что пока рано говорить о возвращении России к членству в организации.

В мае Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы