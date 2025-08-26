ua en ru
"Пускай ноготь оторвут". Оккупанты приказывают жестоко пытать украинских пленных

Вторник 26 августа 2025 21:00
"Пускай ноготь оторвут". Оккупанты приказывают жестоко пытать украинских пленных Иллюстративное фото: россияне пытают украинских военнопленных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты систематически совершают военные преступления. В частности, вражеские командиры приказывают пытать украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехвате командир одного из подразделений армии РФ отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.

"Давай, самому кто им больше всего не нравится - пускай ноготь оторвут", - приказывает оккупант.

Как отметили в ГУР, это очередные доказательства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.

Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток

Напомним, только вчера, 25 августа, Россия начала процедуру выхода из европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Соответствующую инициативу российское правительство предложило реализовать диктатору Владимиру Путину.

Конвенция запрещает пытки и обязывает предотвращать их.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что около 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в России.

