"Пускай ноготь оторвут". Оккупанты приказывают жестоко пытать украинских пленных
Российские оккупанты систематически совершают военные преступления. В частности, вражеские командиры приказывают пытать украинских военнопленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
В перехвате командир одного из подразделений армии РФ отдает своим подчиненным приказ пытать украинских военнопленных.
"Давай, самому кто им больше всего не нравится - пускай ноготь оторвут", - приказывает оккупант.
Как отметили в ГУР, это очередные доказательства системных военных преступлений, к которым прибегают российские военнослужащие.
Россия выходит из конвенции о предотвращении пыток
Напомним, только вчера, 25 августа, Россия начала процедуру выхода из европейской конвенции о предотвращении пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
Соответствующую инициативу российское правительство предложило реализовать диктатору Владимиру Путину.
Конвенция запрещает пытки и обязывает предотвращать их.
При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что около 90% украинских военнопленных подвергаются пыткам в России.