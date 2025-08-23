"Пусть Макрон берет каску и сам едет в Украину". Между двумя странами ЕС назревает скандал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info .

Как пишет издание, в последние дни Сальвини резко обрушился с критикой на Макрона. В основном, по причине позиции французского президента в вопросах поддержки Украины и европейской обороны, а именно - идеи отправки западных войск в нашу страну.

"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Наденьте каску, возьмите винтовку и сами отправляйтесь в Украину", - заявил Сальвини.

Реакция Франции

France Intel сообщает, что в четверг, после "неприемлемых высказываний", посол Италии во Франции Эмануэла Д'Алессандро была вызвана в Министерство иностранных дел в Париже.

Также дипломатический источник издания рассказал, что во время визита посла в министерство "ей напомнили, что это высказывание противоречит атмосфере доверия между нашими двумя странами".

По словам этого же источника, такие высказывания подрывают "недавние двусторонние события, которые выявили прочное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины".