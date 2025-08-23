"Пусть Макрон берет каску и сам едет в Украину". Между двумя странами ЕС назревает скандал
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, который рассматривает возможность отправки европейских войск в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.
Как пишет издание, в последние дни Сальвини резко обрушился с критикой на Макрона. В основном, по причине позиции французского президента в вопросах поддержки Украины и европейской обороны, а именно - идеи отправки западных войск в нашу страну.
"Итальянские солдаты в Украине? Абсолютно нет. Если Эммануэль Макрон этого хочет, пусть идет сам. Наденьте каску, возьмите винтовку и сами отправляйтесь в Украину", - заявил Сальвини.
Реакция Франции
France Intel сообщает, что в четверг, после "неприемлемых высказываний", посол Италии во Франции Эмануэла Д'Алессандро была вызвана в Министерство иностранных дел в Париже.
Также дипломатический источник издания рассказал, что во время визита посла в министерство "ей напомнили, что это высказывание противоречит атмосфере доверия между нашими двумя странами".
По словам этого же источника, такие высказывания подрывают "недавние двусторонние события, которые выявили прочное сближение позиций двух стран, особенно в отношении неизменной поддержки Украины".
Западные войска в Украине
Напомним, что в переговорах о завершении войны одной из ключевых тем стали гарантии безопасности для Украины.
На данный они разрабатываются и как анонсируется, первый вариант документа может быть готов уже в начале следующей недели.
Кроме того, на днях президент Украины Владимир Зеленский тоже официально заявил, что гарантии безопасности западных партнёров для Украины будут оформлены в течение 7-10 рабочих дней.
Подробнее о том, какие гарантии безопасности предлагали Украине ранее, что нового появилось на повестке дня и что мешает Европе отправить войска в Украину - читайте в материале РБК-Украина.