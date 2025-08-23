"Хай Макрон бере каску і сам їде до України". Між двома країнами ЄС назріває скандал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info .

Як пише видання, останніми днями Сальвіні різко обрушився з критикою на Макрона. Переважно через позицію французького президента в питаннях підтримки України та європейської оборони, а саме - ідеї відправки західних військ у нашу країну.

"Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну", - заявив Сальвіні.

Реакція Франції

France Intel повідомляє, що в четвер, після "неприйнятних висловлювань", посла Італії у Франції Емануела Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі.

Також дипломатичне джерело видання розповіло, що під час візиту посла до міністерства "їй нагадали, що це висловлювання суперечить атмосфері довіри між нашими двома країнами".

За словами цього ж джерела, такі висловлювання підривають "нещодавні двосторонні події, які виявили міцне зближення позицій двох країн, особливо щодо незмінної підтримки України".