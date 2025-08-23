"Хай Макрон бере каску і сам їде до України". Між двома країнами ЄС назріває скандал
Віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні різко розкритикував президента Франції Еммануеля Макрона, який розглядає можливість відправки європейських військ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.
Як пише видання, останніми днями Сальвіні різко обрушився з критикою на Макрона. Переважно через позицію французького президента в питаннях підтримки України та європейської оборони, а саме - ідеї відправки західних військ у нашу країну.
"Італійські солдати в Україні? Абсолютно ні. Якщо Еммануель Макрон цього хоче, нехай іде сам. Одягніть каску, візьміть гвинтівку і самі вирушайте в Україну", - заявив Сальвіні.
Реакція Франції
France Intel повідомляє, що в четвер, після "неприйнятних висловлювань", посла Італії у Франції Емануела Д'Алессандро викликали до Міністерства закордонних справ у Парижі.
Також дипломатичне джерело видання розповіло, що під час візиту посла до міністерства "їй нагадали, що це висловлювання суперечить атмосфері довіри між нашими двома країнами".
За словами цього ж джерела, такі висловлювання підривають "нещодавні двосторонні події, які виявили міцне зближення позицій двох країн, особливо щодо незмінної підтримки України".
Західні війська в Україні
Нагадаємо, що в переговорах про завершення війни однією з ключових тем стали гарантії безпеки для України.
Наразі вони розробляються і, як анонсується, перший варіант документа може бути готовий вже на початку наступного тижня.
Крім того, днями президент України Володимир Зеленський теж офіційно заявив, що гарантії безпеки західних партнерів для України будуть оформлені протягом 7-10 робочих днів.
Докладніше про те, які гарантії безпеки пропонували Україні раніше, що нового з'явилося на порядку денному і що заважає Європі відправити війська в Україну - читайте в матеріалі РБК-Україна.