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Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут

Контрастная погода конца июля в некоторых областях сдерживала жатву и угрожала урожаю (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что происходило с погодой в Украине в конце июля

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады июля текущего года по территории страны наблюдались контрастные погодные условия.

Такая ситуация объясняется чередованием влияния на погоду Украины:

  • активных атмосферных фронтов;
  • циклонов;
  • областей повышенного атмосферного давления.

Синоптики рассказали, что при этом:

  • в большинстве областей - жаркая погода сменялась умеренно теплой;
  • в западных и северо-западных областях - прохладной.

Между тем в южных областях почти на протяжении всей декады удерживалась жаркая погода с температурой днем плюс 38-40°C.

Агрометеорологические условия третьей декады июля 2025 года (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Как погода повлияла на жатву и урожай поздних культур

В Укргидрометцентре сообщили, что в конце июля (в течение третьей декады месяца) наблюдались преимущественно малоблагоприятные агрометеорологические условия:

  • в западных, северных и на части площадей центральных областей - вследствие длительных и интенсивных ливней;
  • на остальной территории - вследствие жаркой погоды и продолжительной засухи.

Темпы подсыхания зерна и проведения жатвы на большинстве площадей западной половины страны сдерживали:

  • интенсивные осадки;
  • высокая относительная влажность воздуха;
  • пониженный фон температур;
  • переувлажнение верхнего слоя почвы.

Между тем крайне неблагоприятными агрометеорологические условия оставались для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур в южных областях.

"В Херсонской и Николаевской областях период без дождей уже составляет от 45 до 60 дней", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Из-за высоких температур воздуха и почвы, низкой относительной влажности воздуха и неудовлетворительного уровня влаги в почве в критический для поздних культур период (цветение, оплодотворение, формирование зерна и семян):

  • у подсолнечника - корзинки сформировались мелкие;
  • у кукурузы (на ряде площадей) - качаны не сформировались совсем.

"На многих площадях Херсонской области отмечается полная гибель посевов подсолнечника от засухи", - подытожили эксперты.

Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.

Тем временем исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью РБК-Украина объяснил, каким может быть урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора" и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры.

Читайте также, какой опасный клоп угрожает более 100 культурам и может уничтожить урожай в Украине.

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