Непогода ударила по урожаю? Где в Украине жатва приостановилась, а посевы - гибнут

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели итоги погодных условий в течение последней декады июля 2025 года в разных регионах и объяснили, какие культуры пострадали от ливней и жары больше всего и где именно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, в течение третьей декады июля текущего года по территории страны наблюдались контрастные погодные условия.
Такая ситуация объясняется чередованием влияния на погоду Украины:
Синоптики рассказали, что при этом:
Между тем в южных областях почти на протяжении всей декады удерживалась жаркая погода с температурой днем плюс 38-40°C.
В Укргидрометцентре сообщили, что в конце июля (в течение третьей декады месяца) наблюдались преимущественно малоблагоприятные агрометеорологические условия:
Темпы подсыхания зерна и проведения жатвы на большинстве площадей западной половины страны сдерживали:
Между тем крайне неблагоприятными агрометеорологические условия оставались для формирования урожая поздних сельскохозяйственных культур в южных областях.
"В Херсонской и Николаевской областях период без дождей уже составляет от 45 до 60 дней", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.
Из-за высоких температур воздуха и почвы, низкой относительной влажности воздуха и неудовлетворительного уровня влаги в почве в критический для поздних культур период (цветение, оплодотворение, формирование зерна и семян):
"На многих площадях Херсонской области отмечается полная гибель посевов подсолнечника от засухи", - подытожили эксперты.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, как специалисты фиксируют продолжительность солнечного сияния - "записывают" солнце.
Тем временем исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник в интервью РБК-Украина объяснил, каким может быть урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора" и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры.
Читайте также, какой опасный клоп угрожает более 100 культурам и может уничтожить урожай в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.