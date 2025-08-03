"Борщевой набор" под угрозой? Что может быть с урожаем картофеля и овощей в этом сезоне
Аномально теплая зима, поздние весенние заморозки, а также недостаток влаги в некоторых регионах Украины поставили под угрозу потенциальный урожай многих культур.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник.
Каким может быть урожай картофеля в этом году
По словам эксперта, в течение мая текущего года "по всей Украине было достаточно осадков, которые положительно повлияли на формирование урожая картофеля".
Учитывая это, ожидается стабильный уровень производства, что позволит избежать резкого скачка цен.
В то же время негативно повлияли на картофель в этом году весенние заморозки и сложные погодные условия в июле.
"Производители, в частности те, которые специализируются на семенном картофеле, прогнозируют уменьшение урожая на 25-30% по сравнению с предыдущим годом", - поделился Гриник.
Он объяснил, что здесь речь идет как о летней засухе и высоких температурах, так и об "обратных процессах" - избытке влаги и низких ночных температурах.
"В настоящее время по крайней мере в Киевской и южных областях, картофель страдал от недостатка влаги и высоких температур - как воздуха, так и почвы (около 28-30 градусов на глубине 10 см), что негативно повлияло на урожайность и качество картофеля", - рассказал ученый.
Он добавил, что "последствиями жары и засухи могут быть такие болезни клубней картофеля, как парша, увядание картофеля и клубней, дуплистость, растрескивание и вторичный рост".
Можно ли спрогнозировать урожай овощей из "борщевого набора"
Гриник сообщил, что сейчас спрогнозировать конкретную урожайность в 2025 году овощей из так называемого "борщевого набора" - сложно, ведь она зависит от многих факторов:
- погодных условий;
- площадей посева;
- уровня использования современных технологий.
"Посевные площади уменьшились по сравнению с довоенными временами. Уменьшилось общее количество производителей сельскохозяйственной продукции, которые являются основными поставщиками овощей в супермаркеты и магазины", - напомнил специалист.
Он отметил также, что предприятия Черниговской, Сумской и Харьковской областей, которые пережили оккупацию, "требуют времени и средств на восстановление".
И.о. первого вице-президента НААН добавил, что Украина потеряла "значительную часть плодородного орошаемого юга, который был лидером в производстве овощей" (в частности молодого картофеля).
"Ряд производителей из оккупированных регионов смогли релоцировать свой бизнес в другие регионы. Однако достичь довоенных результатов они смогут только через 5-6 лет", - признал специалист.
Известно ли, что будет с ценами на картофель осенью
Согласно информации Гриника, уже сейчас - по состоянию на июль - заметно "значительное сезонное уменьшение цены картофеля".
"Цены на молодой урожай на оптовых рынках упали до 15-22 грн/кг, а в розничной торговле - колеблются от 22 до 38 грн/кг - в зависимости от региона и сети. Средняя цена уже снизилась до 33,55 грн/кг и тенденция на спад продолжается", - рассказал он.
Между тем осенний прогноз, по словам эксперта, учитывая "факторы 2025 года", становится "более сдержанным".
"Поэтому в сентябре-октябре оптовые цены, скорее всего, составят 12-18 грн/кг, а в розничной торговле - ожидается 20-26 грн/кг. С пиковыми значениями до 30 грн/кг только в случае неблагоприятных условий (погоды, инфляции или логистических проблем)", - подытожил специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине уже начали сбор зерна и объясняли, какой ожидается урожай и как он повлияет на цены.
Между тем в НБУ поделились собственным прогнозом и сообщили, грозит ли Украине новый скачок цен из-за неурожая.
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