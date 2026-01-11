Непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья

На прифронтовых дорогах Запорожской области из-за сильных порывов ветра зафиксировали частичные разрушения опор антидронових тоннелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, повреждения произошли на отдельных участках прифронтовых автодорог в результате непогоды. Эксплуатацию антидронових тоннелей осуществляют инженерные подразделения Сил безопасности и обороны Украины. На место нештатной ситуации уже привлекли дополнительные силы и технику. Сейчас начаты работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению поврежденных конструкций. Непогода в регионе Накануне Федоров сообщал, что в регионе бушует непогода. В частности, были привлечены дополнительные бригады коммунальных служб и переведены в усиленный режим работы. Кроме этого в ГСЧС предупреждали о сильных порывах ветра, налипании мокрого снега, и гололедице на дорогах. Поэтому был объявлен первый, желтый уровень опасности.

