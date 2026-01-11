ua en ru
Вс, 11 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья

Украина, Воскресенье 11 января 2026 15:18
UA EN RU
Непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья Иллюстративное фото: непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

На прифронтовых дорогах Запорожской области из-за сильных порывов ветра зафиксировали частичные разрушения опор антидронових тоннелей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова.

По его словам, повреждения произошли на отдельных участках прифронтовых автодорог в результате непогоды.

Эксплуатацию антидронових тоннелей осуществляют инженерные подразделения Сил безопасности и обороны Украины. На место нештатной ситуации уже привлекли дополнительные силы и технику.

Сейчас начаты работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению поврежденных конструкций.

Непогода в регионе

Накануне Федоров сообщал, что в регионе бушует непогода. В частности, были привлечены дополнительные бригады коммунальных служб и переведены в усиленный режим работы.

Кроме этого в ГСЧС предупреждали о сильных порывах ветра, налипании мокрого снега, и гололедице на дорогах. Поэтому был объявлен первый, желтый уровень опасности.
Непогода повредила антидронные тоннели на прифронтовых трассах Запорожья

Защита от дронов

В ноябре 2025 года стало известно о старте специальной программы, направленной на усиление защиты прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских дронов.

Президент Владимир Зеленский отметил, что инициатива предусматривает комплексную систему обнаружения, перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, которые представляют угрозу для города.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о существенном увеличении производства средств противодействия воздушным атакам РФ. По его словам, Украина в ближайшее время планирует выйти на показатель в тысячу дронов-перехватчиков ежесуточно.

Кроме того, Минобороны официально допустило к использованию новый украинский "антидроновий пистолет", который блокирует управление и видеосигнал вражеских БпЛА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов Гидрометцентр Непогода в Украине Запорожская область
Новости
У Кадырова отказали почки, - источники
У Кадырова отказали почки, - источники
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка