Негода пошкодила антидронові тунелі на прифронтових трасах Запоріжжя

На прифронтових дорогах Запорізької області через сильні пориви вітру зафіксували часткові руйнування опор антидронових тунелів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федороваова.

За його словами, пошкодження сталися на окремих ділянках прифронтових автошляхів унаслідок негоди.

Експлуатацію антидронових тунелів здійснюють інженерні підрозділи Сил безпеки і оборони України. На місце нештатної ситуації вже залучили додаткові сили та техніку.

Наразі розпочато роботи з ліквідації наслідків негоди та відновлення пошкоджених конструкцій.

Негода в регіоні

Напередодні Федоров повідомляв, що у регіоні вирує негода. Зокрема, було залучено додаткові бригади комунальних служб та переведено їх у посилений режим роботи.

Окрім цього у ДСНС попереджали про сильні пориви вітру, налипання мокрого снігу, та ожеледицю на дорогах. Через це було оголошено перший, жовтий рівень небезпеки.

