Немедленно связался с коллегами. Кулеба отреагировал на слухи о спецпосланнике Китая

"Я немедленно связался со своими коллегами в тех столицах, которые он посещал. Ни один из них не подтверждает, что озвучивались или велись переговоры, чтобы признать за Россией те украинские территории, где сейчас находится Россия", - заявил он.

По словам Кулебы, никто не будет что-то делать против Украины.

"Поэтому призываю вас сохранять холодный рассудок. Не надо эмоционально реагировать на каждую публикацию. Мы контролируем процесс. Никто за нашей спиной ничего против нас делать не будет, потому что со всеми ключевыми партнерами у нас доверительные отношения", - добавил министр.

Он отметил, что Украина продолжает вести диалог с Китаем, поскольку это важный собеседник.

"Но он (диалог, - ред.) будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами: уважение к территориальной целостности, никакие инициативы по территориальным уступкам мы не рассматриваем, никакого замороженного конфликта. Украина достигнет победы - это твердая позиция президента и моя", - подчеркнул министр.

Предложение Китая

Ранее издание The Wall Street Journal сообщил, что Ли Хуэй во время своего европейского турне вроде бы предлагал покинуть захваченные территории Украины России. В частности, он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

"Мирная формула" Китая

Пекин заявлял о намерении выступить миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план", который состоит из 12 пунктов. Среди прочего, Китай призвал к прекращению огня и мирных переговоров, и не говорил о выводе российских войск из Украины.

Тогда в Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с Кремлем. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Си, после чего Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.