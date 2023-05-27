Негайно зв'язався з колегами. Кулеба відреагував на чутки щодо спецпосланця Китаю

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини, щоб визнати за Росією ті українські території, де зараз перебуває Росія", - заявив він.

За словами Кулеби, ніхто не буде щось робити проти України.

"Тому закликаю вас зберігати холодний розум. Не треба емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес. Ніхто за нашою спиною нічого проти нас робити не буде, бо з усіма ключовими партнерами у нас довірливі стосунки", - додав міністр.

Він зазначив, що Україна продовжує вести діалог з Китаєм, оскільки це важливий співрозмовник.

"Але він (діалог, - ред.) вестиметься відповідно до трьох базових принципів: повага до територіальної цілісності, жодні ініціативи щодо територіальних поступок ми не розглядаємо, ніякого замороженого конфлікту. Україна досягне перемоги - це тверда позиція президента і моя", - підкреслив міністр.

Пропозиція Китаю

Раніше видання The Wall Street Journal повідомив, що Лі Хуей під час свого європейського турне начебто пропонував залишити захоплені території України Росії. Зокрема, він відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

"Мирна формула" Китаю

Пекін заявляв про намір виступи миротворцем та оприлюднив так званий "мирний план", який складається з 12 пунктів. Серед іншого, Китай закликав до припинення вогню та мирних переговорів, та не говорив про вивід російських військ з України.

Тоді в Україні, Європі та США розкритикували "мирні ініціативи" Пекіна, нагадавши про зв'язки з Кремлем. Після цього президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Сі, після чого Пекін відправив свого спецпредставника до України.