Во время тура по Европе спецпредставитель Китая предлагал отдать РФ оккупированные территории, - WSJ

Во время своего тура по Европе спецпредставитель Китая Ли Хуэй предлагал оставить под контролем России временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ .

Ли Хуэй, который посетил в этом месяце Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу взамен Вашингтона. Он также настаивал, что страны должны действовать быстро, чтобы прекратить войну России против Украины, прежде чем она распространится дальше.

В то же время европейские дипломаты заявили, что они стремились передать три ключевых сообщения во время встречи с Ли:

Китай должен продолжать давить на Россию по поводу запрета использования ядерного оружия,

Китай не должен оказывать России военную помощь и ему следует осудить агрессию Москвы,

Китай должен поддержать международные усилия по безопасности Запорожской АЭС.

Дипломаты из нескольких стран заявили, что они тесно координировали действия, чтобы убедиться, что Ли получил такое же сообщение от европейских союзников.

Французский чиновник, который встречался с Ли на этой неделе, сказал китайскому дипломату, что Париж убежден: Пекин может сыграть конструктивную роль в достижении справедливого и продолжительного мира в Украине.

При этом после визита Ли в Варшаву МИД Польши сообщил, что заместитель министра, который встречался с китайским дипломатом сказал ему: "Польша обеспокоена заявлениями Пекина о стремлении укрепить двусторонние отношения с Россией, государством-агрессором".

В свою очередь источники издания среди официальных лиц подвергают сомнению способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах.

Чиновники объяснили Ли, что не верят, что мир будет возможен, пока российские войска не выйдут из Украины. Они добавили тезис о том, что "невозможно отделить Европу от Америки" и то, что Европа не откажется от поддержки Украины.

Один из источников считает, что основные интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от использования ядерного оружия.

Позиция Китая в войне

Китай не осудил российскую агрессию против Украины, но и официально не поддержал Кремль. При этом Пекин "спасает" российскую экономику, которая попала под значительные санкции из-за ведения войны против Украины. Китай закупает российские энергоносители, а китайский экспорт в Россию товаров, таких как компьютерные микросхемы и другая электроника, которая имеет как гражданское, так и военное использование, значительно вырос.

К тому же, китайский лидер Си Цзиньпин в марте посетил Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным вскоре после того, как Китай обнародовал свое "мирное предложение" по урегулированию войны.

Тогда Си сказал Путину, что у их стран "много похожих целей" и что "с помощью нашего сотрудничества и взаимодействия мы обязательно достигнем этих целей".

Европейские столицы заявили, что мирное предложение Китая и такое отношение к России продемонстрировали, что Пекин не придерживается нейтральной позиции по войне и стоит на стороне Москвы.

"Мирная формула" Китая

Китай заявил о намерении выступить миротворцем и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призывал к прекращению огня и мирных переговоров, но не говорил о выводе российских войск из Украины.

Тогда в Украине, Европе и США подвергли критике "мирные инициативы" Пекина, напомнив о связях с РФ. После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Си, а потом Пекин отправил своего спецпредставителя в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.