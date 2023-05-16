Китайский дипломат с российским прошлым. Кто такой Ли Хуэй и зачем он едет в Украину

Сегодня, 16 мая, в Киев прибудет спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Это первый высокопоставленный чиновник КНР, который посетит Украину с начала полномасштабной войны. В рамках турне для "содействия мирным переговорам" он также отправится в РФ и страны Европы.

РБК-Украина собрало все, что известно о китайском дипломате и целях его визита.

Турне с "мирной миссией"

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 15 мая 2023 отправился в зарубежную поездку. В течение нескольких дней чиновник посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию.

Ли Хуэй намерен обсудить со всеми сторонами конфликта пути его "политического урегулирования". Как заявили в китайском МИД, турне дипломата еще раз продемонстрирует приверженность КНР к переговорам, и что "Китай твердо стоит на стороне мира".

Визит китайского представителя в Украину и что ему предшествовало

Делегация Китая будет находится в Киеве 16 и 17 мая. Двухдневный визит Ли Хуэя анонсировало несколько зарубежных СМИ со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства.

О планах отправить спецпредставителя КНР в Украину стало известно 26 апреля, когда состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина. Главы государств поговорили впервые за все время полномасштабной войны.

Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина сотрудничать с Киевом и пообещал направить делегацию в регион, чтобы способствовать мирным переговорам.

Незадолго до разговора с президентом Украины Си Цзиньпин посетил Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин назначил Ли Хуэя спецпредставителя по мирным переговорам после разговора с Владимиром Зеленским (фото: посольство КНР в РФ)

С начала вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля 2022 в КНР официально заявляют о нейтралитете и предлагают посредничество.

Идеи по урегулированию конфликта власти Китая изложили в так называемом "мирном плане". В нем говорится о необходимости уважать суверенитет стран, прекращении военных действий и возобновлении мирных переговоров, недопустимости применения ядерного оружия.

Но при этом в документе раскритикованы "односторонние санкции", а война названа лишь "украинским кризисом". Международная реакция на предложения Китая оказалась скептической, поскольку Пекин так и не осудил вторжения РФ.

Экс-посол в РФ: кто такой Ли Хуэй

Назначение Ли Хуэя главой делегации в специальной "мирной миссии" КНР было воспринято неоднозначно из-за тесных связей чиновника с Россией. Он долгие годы работал в Москве, имеет российские награды и личную благодарность от президента Путина.

Ли Хуэю 70 лет. Окончил Пекинский университет иностранных языков, а дипломатическую карьеру начал в 1975 году.

С конца 70-х до 1990 года работал в департаменте СССР и Европы в Министерстве иностранных дел Китая.

В 1990 году приехал в Москву - был назначен на должность первого секретаря посольства КНР в СССР. После распада Союза Ли Хуэй продолжал работать на той же должности еще 2 года.

С 1992-го работал в посольстве КНР в Казахстане. Занимал разные должности: от первого секретаря до чрезвычайного полномочного посла (1997-1999).

Ли Хуэй также был заместителем министра иностранных дел КНР.

В 2009-м снова отправился в РФ и в течение 10 лет работал на посту посла.

Владимир Путин вручает награду Ли Хуэю в Москве в 2019 году (фото: kremlin.ru)

"За укрепление дружбы и сотрудничества между РФ и Китаем" в 2006 году китайский дипломат получил благодарность от президента Владимира Путина, а в 2019 году глава Кремля вручил Ли Хуэю "Орден Дружбы".

В 2019 году чиновник был назначен специальным представителем правительства КНР по делам Евразии. С 26 апреля 2023 – представитель КНР по урегулированию "украинского кризиса".

Реакция Украины на назначение спецпредставителя Китая

На новость о том, что экс-посол Китая в РФ войдет в делегацию КНР, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Ли Хуэй, как никто сможет понять российские намерения.

"Безусловно, это человек, который абсолютно точно понимает "дичь" российского сообщества как таковой. Он там долго работал", – выразил мнение Подоляк.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Си Цзиньпином заявлял, что КНР готовит спецпредставителя для переговоров с лидерами Европейских государств.

"Со своей стороны лидер Китая сказал, что они готовят спецпредставителя - не для Украины, здесь вы ошибаетесь – они готовят спецпредставителя для государств Европы, который поедет по странам Европы говорить на тему войны", – подчеркнул глава государства во время пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом 28 апреля.