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США ввели санкції проти компаній РФ за постачання нафти в Сирію

Новини » Економіка    20.11.2018 - 18:41
США ввели санкції проти компаній РФ за постачання нафти в Сирію
Фото: Мінфін США (flickr com)

Російські компанії постачали нафту з Ірану до Сирії

Сполучені Штати ввели санкції проти компаній Російської Федерації (РФ) за постачання нафти з Ірану до Сирії. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Управління по контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Зокрема, в санкційні списки потрапили шість фізичних осіб і три організації, які допомагали постачанню нафти уряду Сирії.

Це такі російські компанії, як Global Vision Group і "Промсырьеимпорт". Також у списку санкцій виявився перший заступник гендиректора "Промсырьеимпорта" Андрій Догаєв.

Як повідомили в Мінфіні США, влада країни розкрили схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирію в обхід санкцій Вашингтона.

Зокрема, що стосується Global Vision Group, за даними Мінфіну США вона є російською компанією сирійського бізнесмена Мохамеда Амера Альшвікі. Саме він і його компанії названі ключовими елементами схеми, яка дозволяла постачати нафту з Ірану до Сирії. А тим часом іранський Корпус вартових ісламської революції фінансує своїх союзників в Сирії, в тому числі рух "Хезболла".

Нагадаємо, експерти Bloomberg підрахували, що из-через санкції західних країн економіка РФ з 2014 року не змогла додатково зрости на 6% ВВП. Експерти побудували економічну модель, яка демонструє, як могла розвиватися економіка РФ, якщо б країни Заходу з 2014 року не вводили санкції проти федерації. За оцінками Bloomberg, різниця між фактичним і потенційним (без санкцій) темпом зростання російської економіки досягає 10%.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа відновився все санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.

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