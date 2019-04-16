Хмарочос в Мадриді евакуювали через загрозу вибуху

Нагадавши, вчора в Парижі горів Собор Богоматері. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджене внутрішнє оздоблення собору.
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.
Додамо, на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро. Сім'я Піно володіє компаніями Artemis і Kering, яким належить аукціонний дім Christie's, а також бренди модного одягу, включаючи Gucci і Yves Saint Laurent.