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Хмарочос в Мадриді евакуювали через загрозу вибуху

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 14:53
Хмарочос в Мадриді евакуювали через загрозу вибуху
Фото: хмарочос "Торре Эспасио" (flickr com saccottino)

Мова йде про одну з найвищих будівель в Іспанії

Іспанська поліція проводить евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Эспасио" у зв'язку з повідомленнями про загрозу вибуху бомби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EL РАІЅ.

На місці працює поліція. Зазначимо, висота "Торре Эспасио" становить 230 метрів і 56 поверхів. Це четверта за висотою будівля у Мадриді, у ній розташовуються посольства Великобританії, Канади та Австралії.

Нагадавши, вчора в Парижі горів Собор Богоматері. В результаті пожежі будівля серйозно постраждала, зокрема завалено шпиль і дах, пошкоджене внутрішнє оздоблення собору.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

Додамо, на відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі сім'я французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро. Сім'я Піно володіє компаніями Artemis і Kering, яким належить аукціонний дім Christie's, а також бренди модного одягу, включаючи Gucci і Yves Saint Laurent.

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