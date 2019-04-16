Хмарочос в Мадриді евакуювали через загрозу вибуху

Фото: хмарочос "Торре Эспасио" (flickr com saccottino)

Мова йде про одну з найвищих будівель в Іспанії

Іспанська поліція проводить евакуацію людей з мадридського хмарочоса "Торре Эспасио" у зв'язку з повідомленнями про загрозу вибуху бомби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на EL РАІЅ.

На місці працює поліція. Зазначимо, висота "Торре Эспасио" становить 230 метрів і 56 поверхів. Це четверта за висотою будівля у Мадриді, у ній розташовуються посольства Великобританії, Канади та Австралії.