Небоскреб в Мадриде эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: небоскреб "Торре Эспасио" (flickr com saccottino)

Речь идет об одном из самых высоких зданий в Испании

Испанская полиция проводит эвакуацию людей из мадридского небоскреба "Торре Эспасио" в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на EL PAІS.

На месте сейчас работает полиция. Отметим, высота "Торре Эспасио" составляет 230 метров и 56 этажей. Это четвертое по высоте здание в Мадриде, в нем располагаются посольства Великобритании, Канады и Австралии.