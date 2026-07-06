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Небо определит исход войны с РФ, - Зеленский

21:53 06.07.2026 Пн
2 мин
Президент назвал главную слабость Украины
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Итог полномасштабной войны с РФ будет определен в небе. При этом в воздухе Украина конкурентоспособна.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

"И, честно говоря, в этом соревновании гораздо меньшее значение имеет, чья территория больше. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", - подчеркнул глава государства.

При этом Зеленский заметил, что противоракетная оборона остается главной слабостью Украины. Он связал это с отказом Киева от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада и страны-агрессора в 90-х годах.

"Без ядерного оружия вы больше не являетесь частью клуба, на который другие боятся нападать. Зато вы становитесь частью клуба, на который могут напасть", - заявил президент.

Напомним, во время встречи с украинскими военными президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перехватила инициативу в России и переносит войну на ее территорию. По словам главы государства, в мире ожидают только одного - "что мы преодолеем эту российскую сволочь".

Также во время этого выступления президент заявил, что Россия потеряла контроль над Черным морем. Он отметил, что освобождение острова Змеиный и успешные действия украинских военных в Крыму доказывают: ни Черное, ни Азовское море больше не безопасны для россиян.

Кроме того, во время встречи с военными на одном из кадров была замечена схема с изображением Черноморского флота РФ. На ней, в частности, были обозначены российские корабли, уничтоженные или выведенные из строя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июне Зеленский заявил: более половины граждан России стремятся к завершению войны. По его словам, это связано с тем, что россияне видят отсутствие победы РФ в поле боя.

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