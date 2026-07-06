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Небо визначить результат війни з РФ, - Зеленський

21:53 06.07.2026 Пн
2 хв
Президент назвав головну слабкість України
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Результат повномасштабної війни з РФ буде визначений у небі. При цьому у повітрі Україна є конкурентоспроможною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Financial Times.

"І, чесно кажучи, у цьому змаганні набагато менше значення має, чия територія більша. Ми перейшли в повітряну сферу. А в повітрі ми вже конкурентоспроможні", - наголосив глава держави.

При цьому Зеленський зауважив, що протиракетна оборона залишається головною слабкістю України. Він пов'язав це з відмовою Києва від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки з боку Заходу та країни-агресорки у 90-х роках.

"Без ядерної зброї ви більше не є частиною клубу, на який інші бояться нападати. Натомість ви стаєте частиною клубу, на який можуть напасти", - заявив президент.

Нагадаємо, під час зустрічі з українськими військовими президент Володимир Зеленський заявив, що Україна перехопила ініціативу у Росії та переносить війну на її територію. За словами глави держави, у світі очікують лише одного - "що ми здолаємо цю російську сволоту".

Також під час цього виступу президент заявив, що Росія втратила контроль над Чорним морем. Він зазначив, що звільнення острова Зміїний та успішні дії українських військових у Криму доводять: ані Чорне, ані Азовське море більше не є безпечними для росіян.

Крім того, під час зустрічі з військовими на одному з кадрів помітили схему із зображенням Чорноморського флоту РФ. На ній, зокрема, були позначені російські кораблі, які були знищені або виведені з ладу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в червні Зеленський заявив: понад половина громадян Росії прагнуть завершення війни. За його словами, це пов'язано з тим, що росіяни бачать відсутність перемоги РФ на полі бою.

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