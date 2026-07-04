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Весь мир ждет от Украины только одного - что мы победим российскую сволочь, - Зеленский

19:41 04.07.2026 Сб
2 мин
Что сказал Зеленский об ожиданиях мира от Украины?
aimg Эдуард Ткач
Весь мир ждет от Украины только одного - что мы победим российскую сволочь, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (flickr.com)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир ждет от Украины только одного - победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

В ходе встречи с украинскими воинами Зеленский отметил, что сейчас каждый видит, что Украина отобрала инициативу Россию и возвращает войну туда, откуда она пришла.

Он подчеркнул, что это сложно, но именно это необходимо, чтобы россияне почувствовали, что они делают и что у агрессивной войны всегда есть последствия.

Также президент добавил, что Украина с гораздо меньшими средствами и ресурсами получила более ощутимые результаты, и за защиту своего - мир уважает украинцев, а также ждет победы.

"Имея меньше средств, имея меньше ресурса, украинцы получили больше ощутимых и гордых результатов, и главное - по праву могут с собой гордиться вполне справедливо, потому что защищают свое, украинцев за это уважает весь мир. И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту российскую сволочь. И это будет", - сказал Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Напомним, на этом же выступлении президент Украины заявил, что Россия проиграла Черное море. Он подчеркнул, что освобождение острова Змеиный и успешные операции украинских воинов в Крыму показывают, что Черное и Азовское моря не станут местом покоя для РФ.

Кроме того, на встрече с военными на одном из кадров была замечена схема с Черноморским флотом РФ. В частности, по схеме видно, сколько российских кораблей уничтожила Украина.

Также мы писали, что в июне Зеленский заявил, что более половины граждан России хотят, чтобы война против Украины завершилась. Он подчеркнул, что россияне видят, что Россия не побеждает на поле боя.

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