Весь мир ждет от Украины только одного - что мы победим российскую сволочь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир ждет от Украины только одного - победы над Россией.

В ходе встречи с украинскими воинами Зеленский отметил, что сейчас каждый видит, что Украина отобрала инициативу Россию и возвращает войну туда, откуда она пришла.

Он подчеркнул, что это сложно, но именно это необходимо, чтобы россияне почувствовали, что они делают и что у агрессивной войны всегда есть последствия.

Также президент добавил, что Украина с гораздо меньшими средствами и ресурсами получила более ощутимые результаты, и за защиту своего - мир уважает украинцев, а также ждет победы.

"Имея меньше средств, имея меньше ресурса, украинцы получили больше ощутимых и гордых результатов, и главное - по праву могут с собой гордиться вполне справедливо, потому что защищают свое, украинцев за это уважает весь мир. И каждое чистое сердце в мире ждет от Украины только одного - что мы одолим эту российскую сволочь. И это будет", - сказал Зеленский.