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Летели на Москву: россияне пожаловались на атаку дронов

Московская область, Вторник 06 мая 2025 18:17
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Летели на Москву: россияне пожаловались на атаку дронов Иллюстративное фото: под Москвой сбили дроны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В России сегодня, 6 мая, зафиксировали неизвестные беспилотники. Они якобы летели в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Как пишут в сети, дроны сбили в небе над городом Ногинск, который находится в 70 километрах на восток от Москвы. При этом Telegram-каналы опубликовали видео со сбитым беспилотником.

На фоне этого аэропорты Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временное ограничение на вылет и посадку.

При этом позже мэр Москвы раскрыл более подробные детали инцидента.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - коротко написал он.

О последствиях такой атаки информации пока нет.

Ночная атака дронов

Напомним, сегодня, 6 мая, ночью Россию также атаковали неизвестные беспилотники. В частности, ПВО работала в Москве и Подмосковье.

Российское Министерство обороны, как обычно, отчиталось о сбитии десятков дронов в Брянской, Воронежской, Московской и других областях.

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