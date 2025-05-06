Летели на Москву: россияне пожаловались на атаку дронов
В России сегодня, 6 мая, зафиксировали неизвестные беспилотники. Они якобы летели в сторону Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza и мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.
Как пишут в сети, дроны сбили в небе над городом Ногинск, который находится в 70 километрах на восток от Москвы. При этом Telegram-каналы опубликовали видео со сбитым беспилотником.
На фоне этого аэропорты Калуги, Тамбова и Ярославля ввели временное ограничение на вылет и посадку.
При этом позже мэр Москвы раскрыл более подробные детали инцидента.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - коротко написал он.
О последствиях такой атаки информации пока нет.
Ночная атака дронов
Напомним, сегодня, 6 мая, ночью Россию также атаковали неизвестные беспилотники. В частности, ПВО работала в Москве и Подмосковье.
Российское Министерство обороны, как обычно, отчиталось о сбитии десятков дронов в Брянской, Воронежской, Московской и других областях.
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