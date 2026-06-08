Небытов объяснил, почему нельзя массово мобилизовать полицейских

В Нацполиции рассказали, почему массовая мобилизация правоохранителей опасна и сколько полицейских сейчас выполняют боевые задачи на фронте.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

"Сегодня почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых областях", - рассказал он.

По словам заместителя председателя Нацпола, полицейские, которые ушли на фронт, проходят службу в бригаде "Ярость", которая была создана для выполнения задач на самых сложных участках фронта. Также они воюют в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах.

Небытов отметил, что полицейские вместе с военными Вооруженных сил Украины участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещеевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожье и других населенных пунктов.

В то же время он обратил внимание на проблему кадрового дефицита в системе Нацполиции.

По словам Небитова, боевые подразделения полиции формируются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет личного состава Нацполиции. Мобилизованные гражданские лица в эти подразделения не попадают.

Из-за этого, как отметил заместитель председателя Нацполиции, некомплект кадров становится все более ощутимым.

Он отметил, что для подготовки оперативника криминальной полиции или следователя нужны месяцы обучения, а в отдельных случаях - годы.

"По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается - криминал чувствует слабину", - заявил Небытов.