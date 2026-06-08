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Нєбитов пояснив, чому не можна масово мобілізовувати поліцейських

08:47 08.06.2026 Пн
2 хв
Озвучено головний ризик масової мобілізації поліцейських в Україні
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
Нєбитов пояснив, чому не можна масово мобілізовувати поліцейських Фото: заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов (Getty Images)
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У Нацполіції розповіли, чому масова мобілізація правоохоронців небезпечна та скільки поліцейських зараз виконують бойові завдання на фронті.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

"Сьогодні майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Ще близько 34 тисяч несуть службу в прифронтових областях", - розповів він.

За словами заступника голови Нацполу, поліцейські, які пішли на фронт, проходять службу у бригаді "Лють", яка була створена для виконання завдань на найскладніших ділянках фронту. Також вони воюють у бригаді "Хижак" та стрілецьких батальйонах.

Нєбитов зазначив, що поліцейські разом із військовими Збройних сил України брали участь в обороні Бахмута, Авдіївки та Кліщіївки на Донеччині, а також Малої Токмачки, Гуляйполя на Запоріжжі та інших населених пунктів.

Водночас він звернув увагу на проблему кадрового дефіциту в системі Нацполіції.

За словами Нєбитова, бойові підрозділи поліції формуються, поповнюються та проходять ротацію виключно за рахунок особового складу Нацполіції. Мобілізовані цивільні особи до цих підрозділів не потрапляють.

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Через це, як зазначив заступник голови Нацполіції, некомплект кадрів стає дедалі відчутнішим.

Він наголосив, що для підготовки оперативника кримінальної поліції або слідчого потрібні місяці навчання, а в окремих випадках - роки.

"На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується - кримінал відчуває слабину", - заявив Нєбитов.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів оновив порядок отримання відстрочки від мобілізації. Зокрема, зміни стосуються осіб, які звертаються через територіальні центри комплектування.

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