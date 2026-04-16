В небе над Винницей заметили редкие облака: как выглядят мистические Маматусы (фото)
Кто и когда увидел редкие облака над городом
Согласно информации пресс-службы Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook, редкие облака - Маматусы - в небе над Винницей наблюдали в среду, 15 апреля 2026 года.
При этом фото, которыми поделились с украинцами, сделала сотрудница учреждения - Марина Горбатая.
Маматусы в небе над Винницей (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Марина Горбата)
Как образуются Маматусы и откуда такое название
Маматусы называют также "двояковыпуклые" или "вымяобразные" облака.
Это - одна из разновидностей кучево-дождевых облаков, которые имеют специфическую ячеистую (лепестковую) или сумчатую структуры.
Образуются они чаще всего в теплое время года - до или после прохождения грозового шторма.
Состоят Маматусы либо из кристаллов льда, либо из их сочетания с каплями воды.
Научное название "Маматус" (Mammatus) происходит от латинского слова "Mamma" - грудь, вымя.
Следовательно, они называются именно так из-за внешнего вида - пористых вымяподобных выпуклостей или "мешочков", которые будто бы "выглядывают" из основания облака.
Стоит заметить также, что Маматусы могут быть:
- разноцветными и полупрозрачными;
- гладкими и рваными;
- одинакового и разного размера.
В народной традиции - из-за своего несколько зловещего вида - вымяобразные облака могут считаться предвестниками бури или урагана (хотя на самом деле они могут находиться на расстоянии до нескольких десятков километров от грозового эпицентра).
При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Винницкого областного центра по гидрометеорологии, YouTube-канал Alan Sealls, Wikipedia.