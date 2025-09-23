В небе над Сумской областью заметили "магическое сияние": о чем речь (видео)
Ночью над Сумской областью заметили магическое природное явление - полярное сияние.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Каким было ночное небо в Сумской области
Согласно информации областного центра по гидрометеорологии, опубликованной во вторник, 23 сентября, ночью над Сумской областью сияло полярное сияние.
Уточняется, что видео было снято Антоном Редькиным в Роменском районе.
Что такое полярное сияние и где его можно увидеть
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере.
Оно выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:
- от нескольких десятков (иногда от 60) километров;
- до нескольких сотен (иногда свыше 1000) километров.
Уточняется, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.
При этом ширина светящихся областей может достигать 100 км.
Между тем продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.
"Иногда говорят: северное сияние, реже - южное сияние", - отмечается в словаре метеорологических терминов УкрГМЦ.
Сообщается также, что чаще всего можно наблюдать сияния: красного, зеленого и фиолетового цветов.
