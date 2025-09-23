ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В небе над Сумской областью заметили "магическое сияние": о чем речь (видео)

Вторник 23 сентября 2025 14:56
UA EN RU
В небе над Сумской областью заметили "магическое сияние": о чем речь (видео) Полярное сияние над Сумской областью (кадр из видео: facebook.com/sumy.hmc)
Автор: Ирина Костенко

Ночью над Сумской областью заметили магическое природное явление - полярное сияние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Каким было ночное небо в Сумской области

Согласно информации областного центра по гидрометеорологии, опубликованной во вторник, 23 сентября, ночью над Сумской областью сияло полярное сияние.

Уточняется, что видео было снято Антоном Редькиным в Роменском районе.

Что такое полярное сияние и где его можно увидеть

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере.

Оно выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:

  • от нескольких десятков (иногда от 60) километров;
  • до нескольких сотен (иногда свыше 1000) километров.

Уточняется, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.

При этом ширина светящихся областей может достигать 100 км.

Между тем продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.

"Иногда говорят: северное сияние, реже - южное сияние", - отмечается в словаре метеорологических терминов УкрГМЦ.

Сообщается также, что чаще всего можно наблюдать сияния: красного, зеленого и фиолетового цветов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле прошлого года украинцы заметили в небе необычное голубое сияние, не похожее ни на что известное многим.

Между тем в небе над Киевской областью появились серебристые облака, поэтому мы объясняли, чем они уникальны и как их можно увидеть снова.

Кроме того, недавно в небе над Днепром заметили необычное "волосатое" облако.

Читайте также, как украинские полярники сняли уникальное атмосферное явление - "кольцо с тремя солнцами".

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Сумская область Погода Метеоролог
Новости
Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это
Politico пишет о намерении Зеленского идти на второй срок: откуда слухи и правда ли это
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит