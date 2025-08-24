Опасный взлом Google: хакеры похитили данные и атакуют пользователей Gmail

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

По данным расследования, в результате взлома под риском оказались учетные записи 2,5 миллиарда пользователей Gmail во всем мире.

Похитить большое количество бизнес-файлов с контактными данными клиентов и названиями компаний хакерам удалось после того, как они обманом смогли в июне 2025 года получить логин и пароль сотрудника Google.

Хотя Google уверяет, что пароли пользователей не были похищены, однако эксперты предупреждают, что похищенную информацию мошенники уже активно используют для фишинговых атак.

Например, пользователи массово сообщают, что получают подозрительные звонки и электронные письма, якобы от сотрудников Google. Злоумышленники пытаются заставить людей сбросить пароли или сообщить коды подтверждения.

Эксперт по кибербезопасности Джеймс Найт в комментарии для Daily Mail отметил, что этот взлом может стать одним из самых опасных за всю историю: "Если вы получили звонок или сообщение от имени Google - в девяти случаях из десяти это мошенники. Они массово используют тактику вишинга (телефонного мошенничества) и фишинга, чтобы получить доступ к аккаунтам".

Специалист советует немедленно изменить пароли, особенно если они слабые или повторяются для разных сервисов. Также обязательно нужно включить многофакторную аутентификацию и пройти проверку безопасности Google.

Хакеры из ShinyHunters известны атаками на крупные корпорации.

"Адреса Gmail - это настоящее золото. Те, кто получит доступ к ним, могут не только похищать личную информацию, но и шантажировать людей или атаковать компании, с которыми те связаны", - говорит Джеймс Найт.

Google подтвердил сам факт взлома, но не раскрыл количество пострадавших пользователей. Представители компании отказались комментировать, получали ли они требование выкупа.

Специалисты призывают всех владельцев аккаунтов Gmail быть максимально бдительными и не сообщать пароли или коды подтверждения даже в случае звонков или сообщений якобы от Google.