Небезпечний злом Google: хакери викрали дані і атакують користувачів Gmail

Неділя 24 серпня 2025 04:17
UA EN RU
Небезпечний злом Google: хакери викрали дані і атакують користувачів Gmail Ілюстративне фото: хакерська атака (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Хакерська група ShinyHunters зламала базу даних Google, поставивши під загрозу безпеку 2,5 мільярда акаунтів Gmail.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За даними розслідування, внаслідок злому під ризиком опинилися облікові записи 2,5 мільярда користувачів Gmail у всьому світі.

Викрасти велику кількість бізнес-файлів із контактними даними клієнтів і назвами компаній хакерам вдалось після того, як вони обманом змогли в червні 2025 року отримати логін і пароль співробітника Google.

Хоча Google запевняє, що паролі користувачів не були викрадені, однак експерти попереджають, що викрадену інформацію шахраї вже активно використовують для фішингових атак.

Наприклад, користувачі масово повідомляють, що отримують підозрілі дзвінки та електронні листи, нібито від співробітників Google. Зловмисники намагаються змусити людей скинути паролі або повідомити коди підтвердження.

Експерт із кібербезпеки Джеймс Найт у коментарі для Daily Mail наголосив, що цей злам може стати одним із найнебезпечніших за всю історію: "Якщо ви отримали дзвінок чи повідомлення від імені Google - у дев’яти випадках із десяти це шахраї. Вони масово використовують тактику вішингу (телефонного шахрайства) та фішингу, щоб отримати доступ до акаунтів".

Фахівець радить негайно змінити паролі, особливо якщо вони слабкі або повторюються для різних сервісів. Також обов’язково потрібно увімкнути багатофакторну автентифікацію та пройти перевірку безпеки Google.

Хакери з ShinyHunters відомі атаками на великі корпорації.

"Адреси Gmail - це справжнє золото. Ті, хто отримає доступ до них, можуть не лише викрадати особисту інформацію, а й шантажувати людей або атакувати компанії, з якими ті пов’язані", - каже Джеймс Найт.

Google підтвердив сам факт злому, але не розкрив кількість постраждалих користувачів. Представники компанії відмовилися коментувати, чи отримували вони вимогу викупу.

Фахівці закликають усіх власників акаунтів Gmail бути максимально пильними і не повідомляти паролі чи коди підтвердження навіть у разі дзвінків чи повідомлень нібито від Google.

Нагадаємо, протягом кількох років російські спецслужби через хакерів отримували секретні дані із судової системи США - зокрема у справах про шпигунство, відмивання грошей і роботу іноземних агентів.

Крім того, французька оборонна компанія Naval Group стала ціллю кібератаки. У неї могли викрасти конфіденційні дані про підводні човни та фрегати.

До речі, раніше Bloomberg писало, що Україна стала легкою мішенню для російських хакерів, оскільки США скоротили країні допомогу в галузі кібербезпеки.

Новини
