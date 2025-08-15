ua en ru
Российские хакеры годами воровали документы из судов США о шпионаже и не только, - СМИ

США, Пятница 15 августа 2025 10:20
Российские хакеры годами воровали документы из судов США о шпионаже и не только, - СМИ Фото: Российские хакеры годами воровали засекреченные материалы из судов США (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Государственные хакеры РФ на протяжении нескольких лет имели доступ к системе судов США. Они целенаправленно похищали засекреченные материалы по делам о шпионаже, отмывании денег и деятельности иностранных агентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Хакеры из России использовали украденные учетные данные и уязвимость в устаревшем сервере федеральной судебной системы. Они искали именно те документы, которые судьи постановили держать в секрете.

Следователи уверены: за атакой стояла группа, действующая под покровительством РФ. Неясно, когда именно хакеры впервые проникли в систему и когда власти США узнали о взломе. По словам одного из собеседников издания, лишь осенью прошлого года суды наняли кибербезопасную компанию для устранения последствий атаки.

Секретные дела под угрозой

Многолетний доступ к закрытым материалам вызывает серьезные опасения. Под удар попали документы по делам о шпионаже, финансовых преступлениях, отмывании денег и работе иностранных агентов. Эти материалы, оказавшись в руках злоумышленников, могут быть использованы для давления, шантажа или срыва расследований.

"Эти записи - одни из самых ценных документов, которыми располагает правительство США", - заявил бывший заместитель национального директора по кибербезопасности при Белом доме Джейк Браун.

По его словам, судебная система недофинансируется Конгрессом, что делает ее уязвимой для подобных атак.

Реакция и политический контекст

Скандал разгорелся на фоне подготовки встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, где планируется обсуждение окончания войны в Украине.

На вопрос журналистов, поднимет ли он тему кибератаки, Трамп заявил: "Это то, чем они занимаются. Они в этом хороши. Мы тоже в этом хороши. На самом деле мы лучше".

В судейском ведомстве от комментариев отказались, отметив лишь, что принимают дополнительные меры защиты в ответ на "усиленные и сложные кибератаки".

Предыстория и новые меры безопасности

Это не первый крупный взлом судебной системы США. В 2020 году уже фиксировалась масштабная утечка данных, в которой также обвинили российских хакеров. Тогда злоумышленники использовали вредоносный код в программном обеспечении компании SolarWinds.

В ноябре прошлого года суды привлекли специалистов Unit 42 (Palo Alto Networks) для устранения последствий последней атаки. К концу 2024 года работы были завершены.

Жесткие ограничения на работу с секретными документами

Ранее РБК-Украина со ссылкой на The New York Times писало, что после атаки более десятка федеральных судов по всей стране изменили правила подачи особо чувствительных материалов. В некоторых округах теперь требуется передавать все засекреченные документы только на бумаге.

В Восточном округе Нью-Йорка главный судья запретил загружать в электронную систему любые закрытые материалы, связанные с уголовными делами.

