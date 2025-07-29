Хакеры похитили данные о подлодках у французского оборонного гиганта Naval Group

Французская оборонная компания Naval Group стала целью кибератаки. У нее могли похитить конфиденциальные данные о подводных лодках и фрегатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Хакеры опубликовали на онлайн-форуме 30 гигабайт данных, которые, по их словам, связаны с системой боевого управления подлодок и фрегатов компании Naval. Также они утверждают, что всего у них - около 1 терабайта информации.

Сейчас компания проверяет, подлинные ли опубликованные документы. Взлома своих IT-систем она не обнаружила. В ситуацию уже вмешались власти Франции, начато расследование.

"Все наши команды и ресурсы в данный момент мобилизованы для анализа и максимально быстрого подтверждения подлинности, источников и владельцев этих данных. На данный момент вторжений в наши IT-системы не зафиксировано, и на нашу деятельность это не повлияло", - сообщили в Naval.

Компания также проинформировала французские правоохранительные органы из-за риска утечки конфиденциальной информации и в целях защиты данных своих клиентов.

Naval поставляет подлодки, корабли и оборонные системы не только флоту Франции, но и другим странам. Большая часть компании принадлежит государству, 35% акций - у Thales Group.

Naval Group

Naval Group - крупнейший военный кораблестроитель Франции, специализируется на проектировании, строительстве и технической поддержке подводных лодок и надводных боевых кораблей, включая атомные субмарины.

Компания обслуживает флот Франции и экспортирует суда и системы обороны более чем в 50 стран мира, включая крупный контракт с Нидерландами на поставку четырех дизель-электрических подводных лодок в рамках проекта Orka class.