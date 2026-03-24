Массированный обстрел Украины: сколько ракет и дронов "прорвали" украинскую ПВО

Российские войска ночью запустили по Украине десятки ракет и почти 400 дронов. Большинство вражеских целей сбили силы ПВО, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 24 марта противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования", - заявили в Воздушных силах.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

18 крылатых ракет Х-101 (район пуска - из воздушного пространства над Каспийским морем);

5 крылатых ракет "Искандер-К";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;

392 ударных дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с семи направлений.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 390 целей - 25 ракет и 365 беспилотников различных типов:

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 вражеских БпЛА различных типов.

При этом зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях, информация о трех вражеских ракетах уточняется.