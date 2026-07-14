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Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление "по-европейски"

15:48 14.07.2026 Вт
5 мин
Большинство украинцев не чувствуют себя в интернете "защищенными", но кому готовы доверить контроль?
aimg Ирина Костенко
Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление "по-европейски" Интернет содержит немало различных опасностей (фото иллюстративное: Getty Images)
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Украинцы все чаще сталкиваются с опасным контентом в сети. При этом в вопросе борьбы с ним выдвигают четкое требование: удаление информации не должно превратиться в цензуру или ограничение прав и свобод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского опроса Active Group "Незаконный контент в Интернете: восприятие угроз и поддержка регулирования".

Главное:

  • Масштаб проблемы: большинство украинцев (53,9%) не чувствуют себя защищенными в интернете, чаще всего пользователи сталкиваются с дезинформацией (58%) и мошенничеством (56,1%).
  • Доверие к институциям: в вопросе удаления опасного контента украинцы больше всего доверяют СБУ (39,7%), хотя растет доля тех, кто не доверяет ни одной институции (18,4%).
  • Риски регулирования: главными опасениями насчет новых правил контроля являются вмешательство в приватность (50,5%), возможность злоупотреблений (50,3%) и коррупционные риски (48,9%).
  • Европейские стандарты: несмотря на рост скепсиса, 56,1% украинцев все еще поддерживают внедрение европейских правил борьбы с незаконным контентом.
  • Позиция общества: украинцы выступают за более жесткую борьбу с опасностью в сети, однако требуют прозрачности и независимого контроля, чтобы это не повлияло на личную свободу.

Какой опасный контент встречается в интернете

Социологическое исследование компании Active Group было проведено в июле 2026 года с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Его результаты свидетельствуют о том, что большинство украинцев не чувствуют себя защищенными от опасного контента в сети.

Так, чаще всего за последний год украинцы наталкивались в интернете на дезинформацию - 58,0%.

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Несколько меньшее количество респондентов сталкивались:

  • с мошенничеством и фишингом - 56,1%;
  • с языком вражды - 45,9%;
  • с распространением персональных данных без согласия - 22,0%;
  • с призывами к насилию - 21,0%;
  • с радикализмом - 19,3%;
  • с терроризмом - 15,5%.

При этом совсем не сталкивались с подобным контентом 23,4% - что заметно меньше, чем в мае (14,9%).

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;С каким опасным контентом в интернете сталкивались украинцы (инфографика: activegroup.com.ua)

Сколько украинцев чувствуют себя в сети защищенными

Что касается ощущения безопасности, то защищенными от опасного или террористического контента в сети чувствуют себя 37,7% опрошенных:

  • 13,9% - ответили "да";
  • 23,8% - ответили "скорее да".

Между тем противоположного мнения придерживаются 53,9%:

  • 36,7% - выбрали вариант "скорее нет";
  • 17,2% - выбрали вариант "нет".
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Еще 8,4% затруднились определиться с ответом на этот вопрос.

Следует отметить также, что по сравнению с маем ощущение защищенности несколько возросло (34,5%), а доля незащищенных уменьшилась (56,6%).

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;Чувствуют ли себя украинцы защищенными от опасного контента в интернете (инфографика: activegroup.com.ua)

Кому можно доверить борьбу с "преступным" контентом

Результаты исследования свидетельствуют о том, что определение и удаление террористического или незаконного контента украинцы чаще всего доверили бы спецслужбам.

На Службу безопасности Украины (СБУ) указали 39,7% респондентов (хотя в мае этот показатель достигал 44,3%).

Дальше идут:

  • международные суды - 20,2%;
  • международные организации (в том числе правозащитные) - 19,6%;
  • правоохранительные органы - 17,5%.
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Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, доверяют 14,8%, украинским общественным организациям - 14,2%, общественности и другим формированиям - 13,7%, онлайн-платформам - также 13,7%.

Кроме того, Нацсовет по телевидению и радиовещанию выбрали 11,8%, а украинские суды - 8,4%.

"Примечательно, что выросли оба показателя неопределенности: 20,9% затруднились ответить, а 18,4% не доверяют ни одному из перечисленных институций - в мае таких было 9,8%", - отметили в Active Group.

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;Кому бы украинцы доверили определение и удаление террористического или незаконного контента (инфографика: activegroup.com.ua)

Почему регулирование контента может быть рискованным

По данным опроса, среди рисков подобного регулирования людей больше всего беспокоят:

  • вмешательство в конфиденциальность - 50,5%;
  • возможность злоупотреблений - 50,3%;
  • коррупционные риски - 48,9%;
  • появление цензуры - 36,9%.

Об ошибочном удалении контента упомянули 32,2% респондентов, а о возможности давления на оппозицию - 30,4%.

Затруднились ответить 15,4% респондентов. Еще 5,4% назвали другие варианты.

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;Какие риски регулирования контента беспокоят украинцев больше всего (инфографика: activegroup.com.ua)

Свобода или безопасность - что для украинцев важнее

В выборе между свободой и безопасностью украинцы остаются разделенными почти пополам.

Максимальную свободу выбирают 20,6%, а больше свободы - 27,4%.

То есть совокупно на стороне свободы - 48,0% опрошенных.

Между тем, больше безопасности хотят 27,2%, а максимальную безопасность - 13,3%.

Вместе - 40,5% опрошенных украинцев.

Не определились насчет этого вопроса 11,5% респондентов.

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;Что для украинцев важнее - свобода или безопасность (инфографика: activegroup.com.ua)

Сколько украинцев поддерживают "европейские стандарты"

Правила удаления контента, которые отвечают европейским стандартам, поддержали бы 24,2% опрошенных.

Еще 31,9% опрошенных украинцев ответили "скорее да".

Тем временем против этого выступают 27,2% респондентов:

  • 16,3% - ответили "скорее нет";
  • 10,9% - ответили просто "нет".

Не определились 16,7%.

"Суммарная поддержка снизилась с 67,2% в мае до 56,1%, в то время как доля противников за это время выросла с 16,6% до 27,2%", - констатировали в Active Group.

Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление &quot;по-европейски&quot;Поддерживают ли украинцы правила удаления контента, соответствующие европейским стандартам (инфографика: activegroup.com.ua)

Директор компании Active Group Александр Позний отметил, что украинцы сегодня "фактически говорят государству: мы готовы к более жесткой борьбе с опасным контентом, но не ценой собственных прав и свобод".

"Это очень важный сигнал для законодателей. Исследование показывает, что общество поддерживает европейский подход к регулированию цифровой среды, однако ожидает максимальной прозрачности решений и независимого контроля над их выполнением", - объяснил специалист.

Следовательно, по его словам, "только в таких условиях механизмы борьбы с незаконным или террористическим контентом будут иметь достаточный уровень общественного доверия".

Напомним, ранее мы рассказывали, что ЕС признал алгоритмы соцсетей угрозой для детей.

Кроме того, мы объясняли, как в Украине меняют правила для домашнего интернета.

Читайте также, как РФ создала ИИ-фейк о "разгроме" Вооруженных сил Украины под Лиманом.

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