Опасный контент в сети: поддерживают ли украинцы удаление "по-европейски"

Украинцы все чаще сталкиваются с опасным контентом в сети. При этом в вопросе борьбы с ним выдвигают четкое требование: удаление информации не должно превратиться в цензуру или ограничение прав и свобод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты всеукраинского опроса Active Group "Незаконный контент в Интернете: восприятие угроз и поддержка регулирования".

Главное: Масштаб проблемы : большинство украинцев (53,9%) не чувствуют себя защищенными в интернете, чаще всего пользователи сталкиваются с дезинформацией (58%) и мошенничеством (56,1%).

: большинство украинцев (53,9%) не чувствуют себя защищенными в интернете, чаще всего пользователи сталкиваются с дезинформацией (58%) и мошенничеством (56,1%). Доверие к институциям : в вопросе удаления опасного контента украинцы больше всего доверяют СБУ (39,7%), хотя растет доля тех, кто не доверяет ни одной институции (18,4%).

: в вопросе удаления опасного контента украинцы больше всего доверяют СБУ (39,7%), хотя растет доля тех, кто не доверяет ни одной институции (18,4%). Риски регулирования : главными опасениями насчет новых правил контроля являются вмешательство в приватность (50,5%), возможность злоупотреблений (50,3%) и коррупционные риски (48,9%).

: главными опасениями насчет новых правил контроля являются вмешательство в приватность (50,5%), возможность злоупотреблений (50,3%) и коррупционные риски (48,9%). Европейские стандарты : несмотря на рост скепсиса, 56,1% украинцев все еще поддерживают внедрение европейских правил борьбы с незаконным контентом.

: несмотря на рост скепсиса, 56,1% украинцев все еще поддерживают внедрение европейских правил борьбы с незаконным контентом. Позиция общества: украинцы выступают за более жесткую борьбу с опасностью в сети, однако требуют прозрачности и независимого контроля, чтобы это не повлияло на личную свободу.

Какой опасный контент встречается в интернете

Социологическое исследование компании Active Group было проведено в июле 2026 года с помощью онлайн-панели "SunFlower Sociology".

Его результаты свидетельствуют о том, что большинство украинцев не чувствуют себя защищенными от опасного контента в сети.

Так, чаще всего за последний год украинцы наталкивались в интернете на дезинформацию - 58,0%.

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Несколько меньшее количество респондентов сталкивались:

с мошенничеством и фишингом - 56,1%;

с языком вражды - 45,9%;

с распространением персональных данных без согласия - 22,0%;

с призывами к насилию - 21,0%;

с радикализмом - 19,3%;

с терроризмом - 15,5%.

При этом совсем не сталкивались с подобным контентом 23,4% - что заметно меньше, чем в мае (14,9%).

С каким опасным контентом в интернете сталкивались украинцы (инфографика: activegroup.com.ua)

Сколько украинцев чувствуют себя в сети защищенными

Что касается ощущения безопасности, то защищенными от опасного или террористического контента в сети чувствуют себя 37,7% опрошенных:

13,9% - ответили "да";

23,8% - ответили "скорее да".

Между тем противоположного мнения придерживаются 53,9%:

36,7% - выбрали вариант "скорее нет";

17,2% - выбрали вариант "нет".

Еще 8,4% затруднились определиться с ответом на этот вопрос.

Следует отметить также, что по сравнению с маем ощущение защищенности несколько возросло (34,5%), а доля незащищенных уменьшилась (56,6%).

Чувствуют ли себя украинцы защищенными от опасного контента в интернете (инфографика: activegroup.com.ua)

Кому можно доверить борьбу с "преступным" контентом

Результаты исследования свидетельствуют о том, что определение и удаление террористического или незаконного контента украинцы чаще всего доверили бы спецслужбам.

На Службу безопасности Украины (СБУ) указали 39,7% респондентов (хотя в мае этот показатель достигал 44,3%).

Дальше идут:

международные суды - 20,2%;

международные организации (в том числе правозащитные) - 19,6%;

правоохранительные органы - 17,5%.

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, доверяют 14,8%, украинским общественным организациям - 14,2%, общественности и другим формированиям - 13,7%, онлайн-платформам - также 13,7%.

Кроме того, Нацсовет по телевидению и радиовещанию выбрали 11,8%, а украинские суды - 8,4%.

"Примечательно, что выросли оба показателя неопределенности: 20,9% затруднились ответить, а 18,4% не доверяют ни одному из перечисленных институций - в мае таких было 9,8%", - отметили в Active Group.

Кому бы украинцы доверили определение и удаление террористического или незаконного контента (инфографика: activegroup.com.ua)

Почему регулирование контента может быть рискованным

По данным опроса, среди рисков подобного регулирования людей больше всего беспокоят:

вмешательство в конфиденциальность - 50,5%;

возможность злоупотреблений - 50,3%;

коррупционные риски - 48,9%;

появление цензуры - 36,9%.

Об ошибочном удалении контента упомянули 32,2% респондентов, а о возможности давления на оппозицию - 30,4%.

Затруднились ответить 15,4% респондентов. Еще 5,4% назвали другие варианты.

Какие риски регулирования контента беспокоят украинцев больше всего (инфографика: activegroup.com.ua)

Свобода или безопасность - что для украинцев важнее

В выборе между свободой и безопасностью украинцы остаются разделенными почти пополам.

Максимальную свободу выбирают 20,6%, а больше свободы - 27,4%.

То есть совокупно на стороне свободы - 48,0% опрошенных.

Между тем, больше безопасности хотят 27,2%, а максимальную безопасность - 13,3%.

Вместе - 40,5% опрошенных украинцев.

Не определились насчет этого вопроса 11,5% респондентов.

Что для украинцев важнее - свобода или безопасность (инфографика: activegroup.com.ua)

Сколько украинцев поддерживают "европейские стандарты"

Правила удаления контента, которые отвечают европейским стандартам, поддержали бы 24,2% опрошенных.

Еще 31,9% опрошенных украинцев ответили "скорее да".

Тем временем против этого выступают 27,2% респондентов:

16,3% - ответили "скорее нет";

10,9% - ответили просто "нет".

Не определились 16,7%.

"Суммарная поддержка снизилась с 67,2% в мае до 56,1%, в то время как доля противников за это время выросла с 16,6% до 27,2%", - констатировали в Active Group.

Поддерживают ли украинцы правила удаления контента, соответствующие европейским стандартам (инфографика: activegroup.com.ua)

Директор компании Active Group Александр Позний отметил, что украинцы сегодня "фактически говорят государству: мы готовы к более жесткой борьбе с опасным контентом, но не ценой собственных прав и свобод".

"Это очень важный сигнал для законодателей. Исследование показывает, что общество поддерживает европейский подход к регулированию цифровой среды, однако ожидает максимальной прозрачности решений и независимого контроля над их выполнением", - объяснил специалист.

Следовательно, по его словам, "только в таких условиях механизмы борьбы с незаконным или террористическим контентом будут иметь достаточный уровень общественного доверия".