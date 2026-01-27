ua en ru
Вт, 27 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Морозы до -25 возвращаются в Украину: когда и где будет холоднее всего

Вторник 27 января 2026 17:38
UA EN RU
Морозы до -25 возвращаются в Украину: когда и где будет холоднее всего Начало февраля 2026 года в Украине будет морозным (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На Украину надвигается похолодание. Уже на выходных температура воздуха во многих областях может упасть до 20 градусов мороза, а позже - даже до -25.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня.

Когда и откуда начнется похолодание

По словам эксперта, ощутимое похолодание начнет накрывать Украину уже вскоре - с пятницы, 30 января.

"Да. С пятницы начнется с севера, с северо-запада снижение температуры", - поделилась Голеня.

Она объяснила, что речь идет об "усилении морозов снова".

"И таким образом, что (похолодание приходится на, - Ред.) начало февраля - с 1 по 5 (числа, - Ред.). И, возможно, даже первая декада (февраля, - Ред.), будет снова зимняя и морозная", - рассказала представительница УкрГМЦ.

В каких областях на выходных может быть до -20

На вопрос, может ли температура воздуха в течение выходных дней опуститься до 20 градусов ниже нуля, Голеня ответила утвердительно.

"Да. Мы ожидаем. Сегодня мы оставили пока в прогнозах 14-20 (градусов мороза, - Ред.). То есть на 31-1 (31 января - 1 февраля, - Ред.). Скажем, на 1 февраля", - сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов.

Она отметила также, что если говорить о субботе, 31 января, и воскресенье, 1 февраля, то в эти дни (в ночные часы) 20 градусов мороза могут быть в таких областях:

  • западные;
  • северные;
  • Винницкая;
  • Черкасская;
  • Полтавская;
  • Харьковская.

Где позже возможны морозы до -25 и при каких условиях

"2-3 февраля - если будут прояснения - местами возможны морозы от 21 до 25 градусов", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что речь идет:

  • о западных областях;
  • о северных областях;
  • о центральных областях;
  • о восточных областях.

В то же время Голеня напомнила, что речь идет о ночных температурах воздуха.

Между тем днем - как в течение выходных, так и в начале следующей недели - температура воздуха может быть в пределах от 10 до 16 градусов ниже нуля.

"В большинстве областей", - добавила специалист.

Теплее всего в Украине будет при этом на юге - в пределах 5-10 градусов мороза ночью и 3-8 градусов ниже нуля в день.

Как долго может удерживаться морозная погода

В завершение представительница Укргидрометцентра напомнила, что начало февраля 2026 года приходится как раз на ближайшее воскресенье.

Поэтому последний месяц зимы стартует с морозов.

В дальнейшем, по словам специалиста, возможны конечно и ослабления, и колебания.

"Но на сегодняшний день такие расчеты, что морозная погода удержится практически первую декаду февраля (речь идет о периоде с 1-го по 10-е число включительно, - Ред.)", - подытожила Голеня.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о погоде в течение ближайших трех суток - где в Украине будут морозы завтра и до конца рабочей недели.

Также эксперты УкрГМЦ показали, как полярный воздух затекает в наши широты и объяснили, как он влияет на погоду.

Между тем начальница Управления медицинского обеспечения ГСЧС Украины Наталья Яшан сообщила, что низкие температуры могут привести к переохлаждению и даже обморожению.

Кроме того, она рассказала, как уберечь здоровье во время сильных холодов, как правильно оказать при необходимости первую помощь и сколько времени можно находиться на улице в мороз.

Читайте также, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Погода Погода на неделю Метеоролог
Новости
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Газа будет больше: Украина наращивает импорт из Польши
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин