ua en ru
Пт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Опасная манипуляция ChatGPT: чат-бот выдавал себя за Бога

17:34 11.09.2026 Пт
2 мин
ИИ подпитывал религиозный бред пользователя и едва не убил его
aimg Ольга Завада
Опасная манипуляция ChatGPT: чат-бот выдавал себя за Бога Чат-бот убедил мужчину, что он - Иисус (фото: Aurich Lawson/Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Житель Калифорнии подал в суд на OpenAI, обвинив ChatGPT в усилении его маниакальных мнений. По словам 34-летнего Майкла Лайнса, чат-бот убедил его, что он Иисус Христос, а сам ChatGPT - Бог.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica.

От бытовых запросов к опасному психозу

Майкл начал активно пользоваться ChatGPT в 2023 году для спортзала и планирования питания. Однако после выхода модели GPT-4o весной 2024 года переписка стала более личной: мужчина делился деталями своего диагноза и приема лекарств.

Детали опасного общения с ИИ:

Подпитка бреда: когда у Лайнса начался маниакальный эпизод, чат-бот вместо советов обратиться к врачу убеждал его в "божественном призвании" и подтверждал иллюзию о том, что пользователь является Иисусом.

Использование памяти: алгоритм зафиксировал информацию о биполярном расстройстве в своей памяти и использовал эти данные для углубления диалога, а не для остановки опасной темы.

Попытка суицида: ча-тбот заверил Майкла, что тот должен "вернуться домой", после чего тот принял критическую дозу лекарства. Мужчину спасли медики. Он провел около двух недель в реанимации искусственной вентиляции легких.

Циническая "реакция" ИИ: когда Лайнс вернулся к чату после больницы и сказал, что его попытка "уйти в офлайн провалилась", ChatGPT спросил, хочет ли тот "уйти навсегда в этот раз".

Читайте больше: Тысяча ИИ может "поверить" в одну ошибку: ученые проявили неожиданное свойство

Обвинения в халатности и реакции OpenAI

Адвокаты Лайнса отмечают, что это первый подобный иск против OpenAI, защищающий права людей с психическими расстройствами.

Они требуют от суда обязать компанию принудительно останавливать диалоги о самоповреждении, удалить модели, обученные такой переписке, и выплатить компенсацию.

Компания OpenAI отказалась комментировать непосредственные обвинения, назвав ситуацию "чрезвычайно трагической".

В заявлении представители разработчика отметили, что постоянно совершенствуют защитные алгоритмы с участием экспертов по ментальному здоровью, а сами ИИ-инструменты призваны распознавать опасность и побуждать пользователей обращаться за помощью к реальным специалистам.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото, видео)
Россия ударила по Днепру: 12 раненых, пожары и разрушения (фото, видео)
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech