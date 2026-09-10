OpenAI решила задачу на миллион и попала в громкий научный скандал

OpenAI заявила о решении одной из самых сложных математических задач в мире - за ее доведение предусмотрено вознаграждение в 1 миллион долларов. Однако громкое объявление быстро переросло в скандал: компанию обвинили в использовании чужих разработок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

ИИ-прорыв за 88 часов

Для решения фундаментальной математической задачи, связанной с физикой воды и других жидкостей, OpenAI привлекла новую неанонсированную модель, по мощности превосходящую GPT-6 Astra.

В процессе работы около 10 000 ИИ-агентов делились на группы, обменялись почти 3 миллионами сообщений и использовали более 130 миллиардов токенов.

Основная часть вычислений заняла примерно 88 часов, а последующая проверка доказательства с помощью языка Lean 4 длилась еще 17 часов.

Интересно, что OpenAI заявила, что отказывается от денежной премии Clay Mathematics Institute.

Обвинение в использовании чужих данных

Скандал разгорелся после заявления профессора математики Нью-Йоркского университета (NYU) Тристана Бакмастера.

По его словам, OpenAI запустила разработку только после того, как узнала слухи о прорыве в смежной теме (forced Euler), где он работал вместе с Левантом Алпоге из компании Anthropic.

Ученые использовали инструменты OpenAI Codex и Anthropic Claude. Бакмастер подозревает, что OpenAI могла использовать их частные логи обучения.

В ответ в OpenAI заявили, что разработчики и агенты не имели прямого доступа к данным пользователей, однако признали, что "не могут полностью исключить использование обезличенных данных" из своих продуктов.

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Реакция научного сообщества

Выдающийся математик и лауреат Филдсовской премии Терренс Тао выразил глубокую обеспокоенность.

По его словам, когда слухи о научных исследованиях провоцируют технологических гигантов тратить миллионы долларов на вычислительные мощности ради упреждения ученых, это разрушает традицию открытой науки.

Как следствие, исследователи могут прекратить делиться гипотезами, а это нанесет вред долговременному развитию математики.