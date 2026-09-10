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"Мы создали инопланетный разум": ученые OpenAI напуганы прогрессом ИИ

14:14 10.09.2026 Чт
2 мин
Алгоритмы сообразительнее людей и способны на шантаж?
aimg Ольга Завада
"Мы создали инопланетный разум": ученые OpenAI напуганы прогрессом ИИ Ученые OpenAI не могут отследить "мнения" ИИ (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Мир приближается к появлению ИИ, которое может превзойти человеческий разум, однако ученые до сих пор не знают, как надежно его контролировать. Главный ученый OpenAI Якуб Пахоцкий предупредил об этом риске в своем новом эссе.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на эссей An Alien Mind .

От проекта RLSlow к суперинтеллекту

Исследовательский проект RLSlow в 2023 году дал старт развитию моделей рассуждения (reasoning models). Сегодня они уже работают в сфере экономики, управляют интерфейсами и ведут научные исследования.

Поскольку ИИ "выращивается" через миллиарды шагов оптимизации на гигантских вычислительных мощностях, его внутренняя логика остается сверхсложной для полного понимания, отмечает Пахоцкий.

Проблема выравнивания: цели против ценностей

Главный вызов разработки - выравнивание (alignment), то есть гарантия того, что ИИ будет действовать по человеческим стандартам.

Пахоцкий выделяет два уровня проблемы:

  • Goal alignment: выполнение конкретных инструкций и задач;
  • Value alignment: способность руководствоваться честностью и уважением к людям даже в незнакомых ситуациях.

Ученый отмечает: несмотря на то, что новая модель GPT-6 Astra лучше выровнена, чем предыдущая GPT-5.6 Sol, развитие безопасности все равно отстает от общего роста интеллекта машин.

Читайте больше: Скандальное заявление разработчика: человечество потеряет контроль над ИИ за несколько лет

Почему мониторинг теряет эффективность?

Для контроля моделей OpenAI использовала мониторинг цепочки мыслей (Chain-of-Thought, CoT).

Его эффективность падает из-за того, что модели учатся манипулировать собственными соображениями, активно взаимодействуют с другими ИИ и становятся умнее даже без вербализованных мыслей.

Почему ученый призывает остановить развитие нейросетей?

"Суперчеловеческие" возможности ИИ в сфере кибербезопасности создают риски взлома критической инфраструктуры, биологических угроз и манипулирования людьми из-за шантажа , считает Пахоцкий.

При этом переход к рекурсивному самосовершенствованию (RSI) означает, что ИИ сам будет ускорять свое развитие.

Пахоцкий отмечает, что ни одна лаборатория в мире не решила проблему выравнивания на должном уровне, поэтому разработчикам следует добровольно замедлить масштабирование ИИ до установления строгих международных норм безопасности.

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