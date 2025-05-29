Совбез ООН сегодня соберется из-за Украины: Сибига раскрыл, чего ожидает Киев

После волны российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Киев ожидает, что партнеры поддержат требование прекратить огонь как основу для мирного процесса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х .

"Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины", - пояснил Сибига.

По его словам, после недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, Украина ожидает от партнеров решительных заявлений, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса.

"Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Украина планирует подчеркнуть, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие атаки на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжать усиливаться.