"Не решенное дело": Трамп отказался назвать главное разногласие с Путиным

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что они "очень откровенно" поговорили и имеют прогресс, однако ключевого разногласия пока не будет раскрывать публично.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканалу Fox News.

По его словам, любое решение по завершению войны должны согласовать Украина и президент Владимир Зеленский.

"Мы говорили очень откровенно. Я думаю, он хочет довести это до конца", - сказал Трамп.

На вопрос, готов ли обнародовать "один большой вопрос", по которому они с Путиным не согласны, он ответил: "Я бы предпочел этого не делать. Думаю, кто-то все равно это обнародует... Я хочу посмотреть, сможем ли мы это завершить. Это еще совсем не решенное дело. И Украина должна согласиться... президент Зеленский должен согласиться".

Трамп добавил, что надеется на завершение процесса: "Это было бы большим достижением для них. Не обо мне. Для них".