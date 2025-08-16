"Не вирішена справа": Трамп відмовився назвати головну розбіжність із Путіним

Після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що вони "дуже відверто" поговорили та мають прогрес, однак ключової розбіжності поки не розкриватиме публічно.

За його словами, будь-яке рішення щодо завершення війни має погодити Україна й президент Володимир Зеленський.

"Ми говорили дуже відверто. Я думаю, він хоче довести це до кінця", - сказав Трамп.

На запитання, чи готовий оприлюднити "одне велике питання", щодо якого вони з Путіним не згодні, він відповів: "Я б волів цього не робити. Гадаю, хтось усе одно це оприлюднить… Я хочу подивитися, чи зможемо ми це завершити. Це ще зовсім не вирішена справа. І Україна має погодитися… президент Зеленський має погодитися".

Трамп додав, що сподівається на завершення процесу: "Це було б великим досягненням для них. Не про мене. Для них".