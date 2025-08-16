ua en ru
"Не вирішена справа": Трамп відмовився назвати головну розбіжність із Путіним

Субота 16 серпня 2025 04:33

"Не вирішена справа": Трамп відмовився назвати головну розбіжність із Путіним Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що вони "дуже відверто" поговорили та мають прогрес, однак ключової розбіжності поки не розкриватиме публічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю телеканалу Fox News.

За його словами, будь-яке рішення щодо завершення війни має погодити Україна й президент Володимир Зеленський.

"Ми говорили дуже відверто. Я думаю, він хоче довести це до кінця", - сказав Трамп.

На запитання, чи готовий оприлюднити "одне велике питання", щодо якого вони з Путіним не згодні, він відповів: "Я б волів цього не робити. Гадаю, хтось усе одно це оприлюднить… Я хочу подивитися, чи зможемо ми це завершити. Це ще зовсім не вирішена справа. І Україна має погодитися… президент Зеленський має погодитися".

Трамп додав, що сподівається на завершення процесу: "Це було б великим досягненням для них. Не про мене. Для них".

Саміт Трампа і Путіна на Алясці

Увечері 15 серпня в Анкориджі (Аляска) відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Ключова тема - війна Росії проти України.

Перемовини тривали майже три години й завершилися раніше, ніж планували: за повідомленнями іноземних медіа, розмова мала тривати щонайменше шість годин.

Підсумовуючи зустріч, Трамп визнав: жодної угоди про припинення вогню в Україні немає - попри "надзвичайно продуктивну" розмову з Путіним.

Більше деталей про саміт на Алясці - у матеріалі РБК-Україна.

Зустріч Трампа та Путіна Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
